Dolne Młyny: nielegalny zbiornik z gazem wciąż zalega

Niemal 3 tysiąc litrowy zbiornik z gazem cały czas znajduje się przy restauracji Tao Restaurant & Club, na terenie krakowskiego kompleksu gastronomiczno rozrywkowego Dolne Młyny. Pomimo nakazu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB), restauratorzy, którzy zainstalowali go tam kilka lat temu bez wymaganych prawem zezwoleń, nie usunęli go. Mieli na to 3 miesiące. Decyzja WINB ma charakter ostateczny. Brak jej realizacji wiązać się może z karami.

Przypomnijmy, wiosną tego roku krakowski Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał usunięcie zbiornika z gazem, jaki zalega przy restauracji Tao, na terenie krakowskiego kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów. Pracownicy Inspekcji pojawili się, aby sprawdzić, czy restauratorzy zastosowali się do tego nakazu. Na miejscu nie pojawił się jednak żaden reprezentant lokalu. Inspektorzy nie mogli zbliżyć się do instalacji, aby z bliska dokonać jej oględzin. Ogrodzony fragment terenu był bowiem zamknięty.

- Przez otwory w ogrodzeniu stwierdzono widoczne klapy (…) oraz wykonane stalowe bariery wokół klap zbiornika z oznakowaniem strefy zagrożenia wybuchem – przeczytać można w sporządzonym po kontroli protokole WINB.

– Wszystko wskazuje więc na to, że pomimo naszych nadziei, iż sprawca samowoli wykaże się odpowiedzialnością, kompletnie zlekceważył on niestety nakaz usunięcia zbiornika z gazem. Został do tego przecież wezwany kilka miesięcy temu. Zbiornik cały czas zagraża bezpieczeństwu znajdujących się tam ludzi i zabytkowym budynkom stojącym na tym terenie. Odpowiedzialność za to spada na właściciela, gdyż cała nieruchomość jest nasza, a my faktycznie zostaliśmy pozbawienia możliwości dokonania tam jakichkolwiek działań – mówi Aldo Ibañez z Immobiliaria Camins Polska, do której należy nieruchomość przy ulicy Dolnych Młynów. Przypomina też, że jej przedstawicielom wejście na ten teren skutecznie uniemożliwiają zajmujące go podmioty. – Pomimo podejmowanych prób, nie pozwolono nam w przeszłości na wykonanie tam żadnych niezbędnych prac – dodaje Aldo Ibañez.

Zbiornik na płynny gaz o pojemności niemal trzech tysięcy litrów znajduje się na dziedzińcu przy samej ścianie budynku, w którym znajduje się popularny lokal „Tao Restaurant & Club”. Restaurator wykorzystuje go do zasilania urządzeń na gaz w lokalu. Mieści się on w jednym z zabytkowych budynków usytuowanych na terenie pofabrycznego kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów, w samym centrum starego Krakowa.

1

2