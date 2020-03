Dolne Młyny w czasach koronawirusa. Inwestor chce zamknięcia lokali i przeprowadzenia niezbędnych działań

Lokale rozrywkowe, gastronomiczne i usługowe przy ulicy Dolnych Młynów w Krakowie, powinny zostać ze względów bezpieczeństwa zamknięte – uważa spółka Immobiliaria Camins Polska, właściciel obiektów, w których znajdują się kluby i bary, a także biura czy pracownie. W czasie niewielkiej obecności osób na tym terenie warto by, zdaniem spółki, rozpocząć tam działania zmierzające do usunięcia skutków wykazanych w nakazach administracyjnych samowoli budowlanych, jak również przeprowadzić remediację tamtejszego gruntu. To podstawowe działania nakazane przez uprawnione organy - twierdzi przedstawiciel właściciela znajdujących się przy ul. Dolnych Młynów zabytkowych budynków i deklaruje gotowość do współpracy ze wszystkimi, którym zależeć może na bezpieczeństwie i zgodnym z prawem funkcjonowaniu tego miejsca, w tym – z zajmującymi to miejsce podmiotami.

Usytuowane we wnętrzach dawnej fabryki cygar w Krakowie lokale ograniczyły, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, swoją komercyjną działalność. Wiele z nich odwołało np. zaplanowane tam wcześniej imprezy. Zdaniem Immobiliaria Camins Polska (ICP) obecny czas to sytuacja dla tego miejsca wyjątkowa.

- Nasza spółka jest właścicielem zabytkowych budynków i wieczystym użytkownikiem gruntu przy ulicy Dolnych Młynów 10, które zajmowane są przez fundację Tytano. Prowadzi ona tam głównie działalność komercyjną: gastronomiczną czy rozrywkową. W jej ramach m.in. sprzedaje alkohol i organizuje imprezy dla wielu chętnych – wyjaśnia Aldo Ibanez, reprezentujący spółkę. - Jak wynika z kontroli uprawnionych organów, w zabytkowych budynkach doszło w ostatnich latach do licznych przekształceń budowlanych i architektonicznych bez wymaganych zezwoleń. Stanowi to zagrożenie dla znajdujących się tam osób. W sprawie usunięcia skutków samowoli budowlanych w tych obiektach stosowne nakazy wydały Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Za ich wykonanie odpowiada nasza spółka, jako że jest właścicielem tych budynków - przypomina.

Zdaniem Aldo Ibaneza, obecna sytuacja, podczas której doszło m.in. do odwołania zaplanowanych imprez komercyjnych w tym kompleksie, może stanowić odpowiednią okazje do realizacji postanowień zawartych w tych nakazach, chociażby z powodu nielicznej obecności osób na tym terenie. - Zgodnie bowiem z zaleceniem, lokale, zwłaszcza gastronomiczne i rozrywkowe powinny zostać zamknięte, a praca w podnajmowanych lokalach – przenieść się w inne miejsca. Podobnie jest z remediacją, którą musimy przeprowadzić. Zobowiązała nas do niej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – zwraca uwagę Aldo Ibanez. Dodaje, że za jej nierozpoczęcie w nakazanym terminie spółka obarczona została już grzywną.

- Uprawnione organy mają zatem teraz możliwość bardziej efektywnego wyegzekwowania swoich nakazów i w tym celu powinny zdecydować o zamknięciu lokali znajdujących się we wnętrzach zabytkowych budynków – mówi Aldo Ibanez. Wskazuje, że według zawartych w nakazach administracyjnych informacji, lokale pozbawione są możliwości bezpiecznego działania, co – zwłaszcza w obecnej sytuacji – stanowi powód do ich zamknięcia i przygotowania do wykonania tam niezbędnych prac konserwatorskich czy przywracających nakazany przez uprawnione organy stan, jak również oczyszczenie znajdującej się na tym terenie gleby ze szkodliwych pozostałości po fabryce.

1

2