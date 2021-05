Dom Mody Klif wspiera artystów

Dom Mody Klif kontynuuje działania w ramach unikalnego programu Klif Kultura, którego celem jest wspieranie twórców reprezentujących różne pokolenia oraz wartości.

Program skupia się wokół wydarzeń artystycznych, wystaw tematycznych oraz programów kulturalnych z udziałem wybitnych artystów m.in. polskiej sceny muzycznej.

Aktywna współpraca obiektu z warszawskimi instytucjami kultury, umożliwia gratyfikację stałych klientów poprzez dostęp do limitowanej oferty zaproszeń VIP na wydarzenia premierowe.

Działanie to wpisane jest w cele strategiczne działań marketingowych, opartych na koncepcji unikalnej karcie członkowskiej programu Klif Kultura.

Wystawa ART & MORE, zorganizowana w Galerii Zbylut mieszczącej się na poziomie 1 Domu Mody Klif, eksponuje dzieła artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej o uznanym i cenionym dorobku. Do udziału w programie zaproszono takich artystów jak: Beata Czapska – rzeźba, Joanna Wisławska – malarstwo, Jan Różnowicz - gobeliny, Ryszard Pasikowski – malarstwo, Józef Wilkoń - gwasz, Krzysztof Wojtarowicz – malarstwo, Leszek Żegalski – malarstwo. Kuratorem wystawy jest Mecenas sztuki, Bogusław Żurek.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Artyści prezentujący swoje prace należą do różnych pokoleń i reprezentują różne nurty współczesnej sztuki. Pośród wielu dzieł można zobaczyć zarówno rzeźby w syntetycznej formie, jak i obrazy reprezentujące nurt symboliczny w malarstwie. Na miłośników mody czekać będą bogate w strukturze i formie ekspozycji gobeliny nawiązujące do tkactwa. Wszystkie prace poszczególnych artystów można oglądać do 30 czerwca w godzinach 10:00 – 20:00.

Dom Mody Klif postrzegany jest nie tylko, jako destynacja zakupowa, ale i miejsce spotkań ze sztuką. Wieloletnia tradycja silnego zaangażowania w elementy kultury wysokiej (wystawy malarstwa, koncerty muzyki klasycznej, sztuka konceptualna nawiązująca do mody), owocuje bardzo pozytywnymi odczuciami naszych Klientów. Staramy się włączać także w aktywności wspierające lokalne inicjatywy, aby podkreślić naszą pracę na rzecz odpowiedzialności społecznej w biznesie – dodaje Waldemar Kurdziel-Świeczka, Dyrektor Domu Mody Klif z ramienia Cushman & Wakefield.