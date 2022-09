Domu Mody Klif przygotował nowe miejsca do ekspozycji produktów dla najemców.

Oferta miła dla oka – ekspozycje najemców w Domu Mody Klif.

Nietypową formę zachęty do zakupów zaproponował warszawski Dom Mody Klif.

Od kilku dni najemcy galerii mogą prezentować klientom swoje produkty.

To nowatorski pomysł Domu Mody Klif, niestosowany dotąd w galeriach handlowych. Ekspozycje, niczym dzieła sztuki w muzeach, przyciągają uwagę przechodniów. Dzięki temu klienci częściej wstępują do konkretnego sklepu lub punktu w galerii, chcąc lepiej zapoznać się z ofertą marki, której wystawa rozbudziła ciekawość. Na ten moment Dom Mody Klif udostępnił cztery strefy wystawowe i jedną witrynę. Każdy najemca, rotacyjnie, może zamieścić w nich swoją wystawę na okres dwóch tygodni. Ekspozycje komponowane są każdorazowo przez stylistkę Domu Mody Klif, w związku z czym już same w sobie są inspiracją dla oka.

Dom Mody Klif_ekspozycje (12).jpg

Dom Mody Klif został otwarty w 1999 roku, jako jedno z pierwszych centrów handlowych w Polsce. Od ponad 20 lat, oferując szeroką i zróżnicowaną gamę marek z sektora premium oraz mainstream, marka przyciąga pasjonatów i koneserów mody, którzy poszukują unikalnych produktów z Polski i zagranicy. Właścicielem Domu Mody Klif jest spółką reprezentowana przez AEW Asset Management. Zarządcą centrum i firmą odpowiedzialną za komercjalizację jest Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o.o. Obecnie na przestrzeni 18 500 m² dostępnych jest ponad 80 sklepów, wśród których znajdziemy zarówno polskie, jak i zagraniczne butiki fashion.

