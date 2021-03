Dom Mody Klif z nowymi markami i modernizacją

Zarządcą Domu Mody Klif jest międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Wolford to marka, która powstała w Austrii w 1950 roku, produkująca odzież oraz bieliznę damską. W swej 70-letniej tradycji wypracowała wizerunek marki, której najwyższą wartością jest oferowanie produktów powstałych z tkanin spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska. Butik marki Wolford w Domu Mody Klif, to kwintesencja kobiecości, której siła tkwi w niesłabnącej inspiracji czerpanej z życia.

- Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialności biznesu oraz „zielone rozwiązania”, to nie tylko domena Domu Mody Klif, ale także naszych najemców. Cieszymy się, że pośród butików, które goszczą w naszym centrum są takie marki, jak Wolford,, w których DNA wpisane jest tworzenie użytkowej mody kapsułowej z najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego – podkreśla Waldemar Kurdziel-Świeczka, dyrektor Domu Mody Klif z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, która zarządza nieruchomością.

Początek roku 2021 w Domu Mody Klif, to czas prezentacji nowych kolekcji oraz kończących się prac modernizacyjnych wybranych salonów. Jedną z takich noworocznych niespodzianek jest otwarcie sklepu marki Campione w najnowszym koncepcie, inspirowanym stylem marynistycznym. Butik znajduje się na poziomie 1 tuż obok salonu Adventure’s Sport. To wyjątkowe uzupełnienie oferty sportowej oraz mody codziennej, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Dom Mody Klif z powodzeniem wykorzystuje media społecznościowe celem promocji oferty produktowej poszczególnych najemców. Nie inaczej jest z najnowszą kolekcją marki Paul&Shark, której oferta była ostatnimi czasy przedmiotem realizowanego materiału video w czasie rzeczywistym.

Live-streaming, bo o nim mowa, to unikalna propozycja Domu Mody Klif, skierowana do wszystkich fanów mody wysokiej, którzy cenią sobie nie tylko prezentację produktu „tu i teraz”, ale także limitowane oferty specjalne. Podczas każdej sprzedaży prowadzonej live, klienci Domu Mody Klif mogą w łatwy sposób zarezerwować, zakupić, bądź obejrzeć wybrany przez stylistę produkt. Co więcej, zakupy podczas sprzedaży live są dodatkowo premiowane kartami podarunkowymi, co wzmacnia wskaźnik konwersji oraz przyczynia się do budowania lojalności klientów.

- Dom Mody Klif konsekwentnie realizuje taktyczne działania w oparciu o łączenie świata online z wyjątkowym doświadczeniem, którego klienci mogą oczekiwać od zakupów realizowanych stacjonarnie. Podejmowane działania, transparentna komunikacja oraz rozpoczęcie aktywnej promocji najemców w przestrzeni online, wyraźnie wpływają na motywację klientów do realizacji zakupów – dodaje Waldemar Kurdziel-Świeczka, Dyrektor Domu Mody Klif.