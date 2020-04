Dom Mody Klif z pomocą dla seniorów

W paczkach przygotowanych przez warszawski Dom Mody Klif znalazły się produkty pierwszej potrzeby, między innymi: owoce, warzywa, kawa, środki czystości i najważniejsze - produkty na wielkanocny stół. W akcję włączył się najemca Domu Mody Klif - Supermarket Piotr i Paweł, należący do Spar Group.

Pragnąc wesprzeć najbliższe otoczenie w trudnym okresie społecznej kwarantanny, Dom Mody Klif zgłosił chęć pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie. Pracownicy ośrodka zaproponowali produkty, które będą najbardziej potrzebne, przygotowano też listę potrzebujących.

Paczki trafiły do 100 seniorów, którzy w czasie pandemii pozostają w domach z uwagi na ryzyko zarażenia wirusem. Wartość każdej z nich to ok. 250 zł.

- Dzielnica Wola to nasze otoczenie, pragniemy wesprzeć naszych sąsiadów - mówi Waldemar Kurdziel-Świeczka, dyrektor Domu Mody Klif. - Mamy nadzieję, że taki prezent przywoła uśmiech na twarzy seniorów. Dzielenie się radością to jedna z podstawowych wartości naszej marki.

Marka Klif angażuje się również w liczne akcje pomocowe. W czwartek (9.04) gdyński Klif przekazał dary dzieciom z rodzin będących pod opieką gdyńskiego MOPS oraz do gdyńskich szpitali. To ponad 300 urządzeń elektronicznych - tablety, drukarki, słuchawki i głośniki mobilne. Urządzenia ułatwią dzieciom naukę przez internet oraz pomogą pacjentom w przetrwaniu trudnych chwil rozłąki z rodziną. Gdyńska Galeria Klif zorganizowała akcję we współpracy ze swym największym najemcą - Media Expert.

Marka Klif pozostaje solidarna także ze swoimi klientami i najemcami promując sprzedaż online łącznie 135 sklepów w obu Klifach.