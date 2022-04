Domino's Pizza zostaje w Rosji

"Na tym etapie nie nastąpiły żadne istotne zakłócenia działalności Grupy w Rosji wynikające z bieżącej sytuacji na Ukrainie. Handel w 188 lokalach Grupy w Rosji jest kontynuowany, a Grupa pozostaje oddana społecznościom, którym służy. Zarząd stwierdził jednak, że rozsądne jest ograniczenie wszelkich dalszych inwestycji w działalność w Rosji i będzie dalej to sprawdzać w świetle sytuacji geopolitycznej. Ponadto Grupa zawiesiła płatności opłaty licencyjnej z działalności w Rosji do odwołania".

„Po zakończeniu roku byliśmy zszokowani i zasmuceni, widząc rozwijający się konflikt z udziałem Rosji i Ukrainy oraz wpływ, jaki wywarł na wszystkich niewinnych cywilach w całym regionie. Bezpieczeństwo i dobro wszystkich pracowników i klientów Grupy pozostaje obecnie naszym głównym priorytetem i nadal uważnie monitorujemy sytuację." - podano w komunikacie.

DP Eurasia jest wyłącznym master-franczyzobiorcą marki Domino's Pizza w Turcji, Rosji, Azerbejdżanie i Gruzji.

Domino's Pizza jest jedną z odnoszących największe sukcesy marek fast foodów i międzynarodowym liderem dostaw do domu, z globalną sprzedażą detaliczną na poziomie ponad 12,2 mld USD w 2017 r. i ponad 14 800 sklepami na 85 rynkach.

DP Eurasia jest piątym co do wielkości master-franczyzobiorcą marki Domino's Pizza należącej do Domino's Pizza Inc.