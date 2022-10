Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka w Warszawie zaprasza na jesienną edycję wyjątkowego wydarzenia „Domodesign. Weekend aranżacji wnętrz”.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka w Warszawie zaprasza na jesienną edycję wyjątkowego wydarzenia „Domodesign. Weekend aranżacji wnętrz”.

14 i 15 października czekają wykłady, warsztaty i konsultacje prowadzone przez doświadczonych ekspertów w zakresie wyposażenia i projektowania wnętrz.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie projektant mody: Gosia Baczyńska.

Domoteka to miejsce z wyjątkowym designem, które niezmiennie inspiruje i zachwyca miłośników pięknych i niepowtarzalnych mebli i dodatków. To także przestrzeń, gdzie na klientów czekają profesjonaliści, gotowi pomóc w doborze odpowiedniego wyposażenia dowolnej domowej przestrzeni – od kuchni po sypialnię. Domoteka lubi inspirować i pomagać swoim klientom wychodząc naprzeciw ich potrzebom.



Letnia edycja cyklu warsztatów Domodesign cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów, dlatego postanowiliśmy tej jesieni zaprosić wszystkich miłośników designu i dać im możliwość skorzystania z eksperckiej wiedzy współpracujących z nami specjalistów. W ramach Domodesign ponownie zaprosiliśmy do współpracy znakomitych architektów, projektantów wnętrz i fotografów, którzy odkryją tajniki dobrze zaprojektowanego wnętrza i podzielą się wiedzą ekspercką najwyższej próby – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

W piątek 14 października oraz w sobotę – Domoteka stanie się centrum wiedzy połączonej jak zawsze z najlepszym designem. Każdy, kto ma ochotę w tych dniach odwiedzić Domotekę, będzie pozytywnie zaskoczony ilością atrakcji, które zostały przygotowane na to wyjątkowe wydarzenie. Domodesign to otwarte wykłady, warsztaty i konsultacje prowadzone przez profesjonalistów zajmujących się na co dzień projektowaniem i aranżowaniem wnętrz.

W bogatym programie wydarzenia znalazło się wiele ciekawych wykładów. Tajniki tworzenia wnętrz w duchu Feng Shui zdradzi Karina Hartyńska. O tym, jak profesjonalnie i bezboleśnie pozbyć się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy z naszego otoczenia, czyli dokonać declutteringu i sprawić, żeby stało się przyjaznym środowiskiem do życia opowie Maria Ernst-Zduniak. W programie nie mogło zabraknąć także Marty ZOYKI Michalik, dyplomowanej fotografki i dekoratorki wnętrz, reżyserki produktowych i kulinarnych sesji zdjęciowych, która pokaże, jak fotografować wnętrza, jak komponować kadr i na co zwracać uwagę, by uzyskać jak najlepszy efekt, korzystając z własnego smartfona.

Ale to nie wszystko, co czeka podczas Domodesign. Gościem specjalnym wydarzenia będzie jedna z najsłynniejszych polskich projektantek mody i mistrzyni twórczego łączenia kontrastów. Gosia Baczyńska od 2021 roku współpracuje z marką Paradyż. Artystka tworząc specjale kolekcje płytek ceramicznych udowadnia, że moda i design to wzajemnie przenikające się światy.

Struktury, zaczerpnięte ze świata mody można przenosić na elementy wyposażenia wnętrz, zapraszać modę do wnętrz i tworzyć absolutnie unikatową jakość – tłumaczy Gosia Baczyńska.

O tym, jak to robić, opowie podczas specjalnego wykładu, który wygłosi w sobotę. Podczas Domodesign goście będą mogli obejrzeć także wyjątkową wystawę 77 prac młodych artystów stworzoną we współpracy z marką Paradyż.

Porady architektów i projektantów w Domotece, podobnie jak wstęp na wszystkie wydarzenia podczas Domodesign 14–15 października 2022 są bezpłatne (na wybrane z nich obowiązują wcześniejsze zapisy).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl