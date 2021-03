Domoteka z kolejnym najemcą. Witek Home chce dotrzeć do architektów i deweloperów

Dzięki przeprowadzce z Okęcie Park, marka Witek Home dotrze do zupełnie nowej grupy odbiorców, architektów oraz deweloperów. W transakcji wynajmującego reprezentowała Cushman & Wakefield.

- Już od trzech dekad przemierzamy cały świat, odwiedzając miejsca, gdzie wyszukujemy dla naszych klientów wyjątkowe produkty, których wspólnym mianownikiem jest niepowtarzalny design i jakość. Dlatego większość asortymentu, który oferujemy, jest tak unikatowa. Jest on importowany bezpośrednio od producentów. Polskie produkty z oferty Witek Home to w większości produkcja na wyłączność naszej firmy. Maksymalnie skracamy drogę od producenta do klienta, co pozwala Wam cieszyć się szybką dostawą i najlepszymi cenami. To, co robimy w Witek Home to przede wszystkim pasja – nie tylko handel! Krakowski salon liczy aż 22 tysiące metrów kwadratowych artykułów wyposażenia wnętrz. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości, salon w warszawskiej Domotece również będzie naszą firmową wizytówką - mówi Adam Witek, Prezes Witek Home.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Domoteka to jedyne w swoim rodzaju centrum handlowe, które skupia szereg wyselekcjonowanych marek, cenionych szczególnie przez miłośników designu. Szeroki asortyment produktów dostępnych w salonie Witek Home, obejmujący oświetlenie, porcelanę, pościel, akcesoria do kuchni, jadalni oraz oczywiście meble, doskonale wpisze się i wzbogaci ofertę tego wyjątkowego miejsca. Cieszymy się, że pomimo zawirowań związanych z pandemią portfolio Domoteki stale się rozszerza – mówi Ada Budynek, Senior Negotiator w dziale Retail Cushman & Wakefield.

Witek Home to już kolejny nowy salon w Domotece w tym roku. – Naszym celem jest nie tylko proponowanie wysokiej jakości produktów do wnętrz, lecz także inspirowanie najlepszym designem. Różnorodność, jaką zapewnia oferta Witek Home, stanowi dużą wartość dla klientów Domoteki. Konsekwentnie staramy się spełniać marzenia o idealnym wnętrzu, tym bardziej że w obecnej trudnej sytuacji pandemii spędzamy w swoich domach znacznie więcej czasu – dodaje Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Domoteka to część parku handlowego Homepark Targówek znajdującego się niespełna 20 minut od centrum Warszawy z łatwym dojazdem z drogi S8. Obiekt posiada w swojej ofercie produkty ponad 600 marek z całego świata. Klienci Domoteki, poza wyposażeniem do wszystkich pomieszczeń domu czy mieszkania, znajdą tu także bogatą gamę usług, kompetentny personel, a przede wszystkim inspiracje i wiedzę wzorniczą.

Właścicielem parków handlowych Homepark jest fundusz Pradera European Retail Parks.