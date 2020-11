Dostawa w godzinę od zamówienia. To odpowiedź CCC na zamknięcie sklepów

Zamówienie ma być proste, a dostawa szybka. Tak w skrócie można opisać nową propozycję CCC. Klient podczas składania zamówienia online po wpisaniu kodu pocztowego widzi dostępne opcje dostawy. Od teraz przy zamówieniach składanych na terenie stolicy pojawia się możliwość „dostawa tego samego dnia”. Po wybraniu tej opcji zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w centrum Warszawy, a kurier po otrzymaniu powiadomienia w specjalnej dedykowanej aplikacji o skompletowaniu przesyłki będzie je mógł odebrać i dostarczyć wprost do klienta.

- Obuwie ma być dostarczane w ciągu w 60 minut lub nawet krócej od złożenia zamówienia. To innowacja na skalę rynku, nikt nie realizuje dziś zamówień w tak krótkim czasie pod same drzwi. Wyszliśmy z założenia, że skoro pizza może być przywożona do domu w kilkadziesiąt minut, to buty również. Na razie testujemy to rozwiązanie w Warszawie, ale docelowo jeśli usługa się przyjmie, chcemy wprowadzić ją we wszystkich większych aglomeracjach miejskich - mówi Konrad Jezierski, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.

Naszym celem jest po pierwsze atrakcyjność i łatwość zakupów online, szczególnie w dobie pandemii, ale po drugie przełamanie bariery standardowego czasu dostawy, który dla wielu klientów wciąż jest zbyt długi. 60 minut jest właśnie takim wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom, zaadresowaniem potrzeb szczególnie młodszych klientów funkcjonujących na zasadzie tu i teraz. Tak żyją, tak chcą robić zakupy i tak chcą mieć dostępne produkty – od ręki. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do rynku. Robimy to jako pierwsi, bo wiemy, że lidera po pierwsze się pamięta, po drugie poleca - dodaje Konrad Jezierski z CCC.

Będziemy dążyć do zwiększania sprawność tej usługi tak, aby w przyszłym roku dostarczać dużą część z tych przesyłek w ciągu 30-45 minut. Chcemy dać odczuć klientom, że mamy i doskonały produkt w świetniej cenie, jak i doskonałą, wiodąca na rynku obsługę. CCC jest #CzynneCalyCzas pomimo lockdownu – dodaje Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

Usługa „dostawa tego samego dnia” to kolejne proklienckie rozwiązanie Grupy CCC. Grupa konsekwentnie kontynuuje proces budowy ekosystemu omnichannel. Około 200 sklepów CCC zostało już wyposażonych w skanery stóp esize.me oraz tablety do zakupów internetowych, z których pochodzi już ponad 15% obrotów ccc.eu w Polsce. Wkrótce mają pojawić się także kasy samoobsługowe, dedykowane kioski internetowe oraz możliwość skanu 2D stopy w prawie 3 mln aplikacji mobilnych CCC pobranej przez klientów. Przykładem ostatnio wprowadzonej innowacji jest też wyszukiwanie produktów CCC na podstawie zdjęcia, które klienci mogą zrobić własnym telefonem lub wskazać w internecie. Dzisiaj rządzi obraz i zamiast słów, filtrów często łatwiej jest po prostu dodać zdjęcie danego produktu by znaleźć podobne modele w ofercie CCC. Klienci bardzo dobrze przyjęli tą funkcjonalność, która naprawdę uprzyjemnia ich zakupy.