Dotychczasowe koncepcje urządzania powierzchni wystawienniczych odchodzą do lamusa. Będziemy kupować inaczej

Nowe, związane z utrzymaniem higieny i bezpieczeństwa, potrzeby czy inne niż jeszcze na początku roku preferencje konsumenckie spowodowały gwałtowne zmiany w podejściu projektantów do całej idei ekspozycji i estetyki w handlu, usługach czy gastronomii. Miejsca, gdzie robimy zakupy, mają dziś nowe, dodatkowe funkcje.

- Ludzie nagle szukają miejsc na zakupy jak najbliżej swojego zamieszkania. Dziś wolą już małe, lokalne punkty i kontakt z ludźmi, których znają. Mają na uwadze bezpieczne doświadczenie z prawdziwymi ludźmi, którym mogą zaufać – na takie przede wszystkim powody zmian w podejściu klientów wskazuje Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i współzałożycielka lsd Studio, które wyspecjalizowało się w projektowaniu m.in. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych.

Lokalność, która dziś zyskuje na znaczeniu, a do tego wsparcie dla miejscowych przedsiębiorców i dostawców, powodują, że można obecnie mówić o dodatkowej satysfakcji z udzielonego wsparcia dla rodzimego biznesu. - Widzimy, jak zmieniają się potrzeby konsumentów, które branże są im bliższe, a które drogą naturalnej selekcji – nie są już dłużej tak istotne jak jeszcze pół roku temu - dodaje Agnieszka Gawron. Przypomina, że kierowana przez nią pracownia ma długie doświadczenie w tworzeniu projektów w przestrzeni publicznej. – To wszystko wpływa na określone podejście do działania i do klienta – uważa Agnieszka Gawron. W jej opinii, obok takich zjawisk jak stopniowe zanikanie fast fashion czy wzrost popularności zakupowych rozwiązań informatycznych (np. aplikacje), coraz częściej uzyskiwać będziemy niezbędne informacje dot. sklepowych ofert jeszcze przed wybraniem się do sklepu – np. poprzez tzw. wirtualny spacer, aby zminimalizować czas przebywania w placówkach handlowych, tym bardziej, że cały czas dużym uznaniem cieszyć będą się produkty klasy premium.

Wskazuje też, że np. w aptece czy drogerii mamy do czynienia z tym samym klientem. Przychodzi on tam jednak w innym celu. Musi czuć przede wszystkim, że znajduje się w bezpiecznej przestrzeni i w związku z tym obsługa roztoczy nad nim opiekę, udzielając mu profesjonalnej i rzetelnej pomocy.

