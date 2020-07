Douglas otwiera flagową perfumerię w Krakowie

W Bonarce została otwarta największa perfumeria Douglas w Krakowie. Jej powierzchna to prawie 530 mkw. Wnętrze lokalu zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszym konceptem marki – House of Beauty. Funkcjonalne rozwiązania m.in. wszechstronne wykorzystanie multimediów oraz stylowy design, którego motywem przewodnim jest złota ornamentyka, zapewnią klientom najwyższy poziom komfortu podczas zakupów.

– Nasi klienci są mocno przywiązani do marki Douglas. Dlatego bardzo się cieszymy, że to właśnie w Bonarce sieć Douglas zdecydowała się na tak kompleksową modernizację swojego lokalu. Nowa Perfumeria to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów – mówi Justyna Bartosz, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle. – W ostatnim czasie powitaliśmy w Bonarce również kilka nowych konceptów - Salomon, Kiehl’s, Greenpoint i Salę Zabaw Fikołki. Wielu najemców przeprowadziło modernizację swoich salonów, powiększając jednocześnie dotychczasowe powierzchnie sprzedaży (Pinko, Apart w dwóch lokalizacjach, Jubitom, Tchibo, Pandora, Costa Coffee). Pokazuje to, że polskie i zagraniczne marki pomimo pandemii chętnie inwestują w Bonarce.