Douglas przejmuje apteki. "Rynki kosmetyków i zdrowia coraz bardziej się przenikają"

Dzięki Disapo będziemy systematycznie wykorzystywać możliwości rozwoju na internetowym rynku zdrowia - zapowiada Tina Müller, dyrektor generalny Douglas Group. Fot. Douglas









Autor: propertynews.pl

Dodano: 17 lut 2022 12:25

W pierwszym kwartale roku rozliczeniowego 2021/2022, trwającym od października do grudnia 2021, europejska grupa kosmetyczna Douglas zwiększyła sprzedaż like for like o 16,8 procent rdr, do 1,3 miliarda euro. To o 10,9 procent więcej niż przed pandemią Covid-19 (w I kwartale 2019/2020) - podała firma w komunikacie. Grupa Douglas, reagując na nowe trendy, przejęła też markę internetowych aptek, którą chce rozwijać na głównych europejskich rynkach.