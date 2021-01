Douglas zamknie 500 perfumerii

Według informacji podawanych przez niemieckie media, Douglas zamknie 500 placówek w Europie. Tylko w Niemczech zakończy działalność od 50 d0 90 perfumerii. Redukcje mają dotyczyć głównie południowej Europy, szczególnie Włoch i Hiszpanii.

Firma w wyniku analizy uznała, że chce skoncentrować się na sprzedaży w kanale internetowym.

Skonsolidowana sprzedaż Douglas za pierwsze dziewięć miesięcy roku finansowego 2019/2020 wyniosła 2,5 mld euro, co oznacza spadek o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem wcześniej. W tym okresie sprzedaż w sklepach spadła o o 17,2 proc. rok do roku, za to w ecommerce wzrosła o 39,6 proc.

W Polsce pod szyldem Douglas działają 144 perfumerie.