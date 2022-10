DP Drogerie Polskie – franczyzowa sieć sklepów drogeryjnych – rozpoczyna akcję promocyjną, w ramach której wybrane kosmetyki i środki czystości będą dostępne w cenie 4 zł za sztukę. Jak informuje Leszek Szwajcowski, wiceprezes sieci, obecnie jest to 200 produktów, ale ich liczba stale się zwiększa, bo do akcji włączają się kolejni producenci.

Akcja ma na celu utrzymanie w drogeriach stałych klientów i przyciągnięcie nowych. Choć dla właścicieli drogerii najbardziej opłacalne jest sprzedawanie produktów, które generują wysokie marże, to nie mogą oni pozostać obojętni na rynkowe tendencje. A te są takie, że w dobie galopującej inflacji i rosnących kosztów życia, klienci przykładają jeszcze większą wagę do cen i promocji oraz wybierają tańsze produkty. Na takie zachowania odpowiadają także sieci handlowe – drogeryjne, ale i dyskontowe – agresywnymi promocjami i lansowaniem marek własnych.

W naszych drogeriach nie widać odpływu klientów. Nie ma paniki ani zamknięć sklepów. Widać natomiast, że konsumenci zaczęli częściej wkładać do koszyków najtańsze produkty. Nie spada wartość koszyka lecz większy udział w nim mają produkty ekonomiczne. Chcemy, aby osoby, które dokonują takich wyborów nie odchodziły od nas, tylko mogły w naszych drogeriach kupić takie kosmetyki i chemię gospodarczą. Postaraliśmy się, aby w każdej kategorii był jeden taki produkt. Obecnie jest to 200 pozycji, ale wszystko wskazuje na to, że będzie więcej, ponieważ kolejni producenci i marki włączają się do akcji – mówi Leszek Szwajcowski.