Dr. Martens otworzył Pop Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle. W wybrane dni w specjalnej strefie można skorzystać z bezpłatnych atrakcji.

To kolejna lokalizacja po Gdańsku, Krakowie i Łodzi, gdzie pojawia się tymczasowy butik marki.

W nowym Pop Up Store prezentowana jest m.in. najnowsza zimowa kolekcja Dr. Martens.

W wybrane dni w specjalnej strefie można skorzystać z bezpłatnych atrakcji - odświeżania i pielęgnacji butów, personalizacji Docsów, a także obejrzeć live painting w wykonaniu Lisa Kuli.

Otwarcie Dr. Martens Pop Up Store w Warszawie to okazja do zapoznania się z modelami z najnowszej zimowej kolekcji marki. W ofercie są Docsy, które łączą wygodę z odpornością na pełne wyzwań zimowe warunki. Ocieplana wyściółka WarmWair, oddychająca wodoodporna membrana DryWair i amortyzowana wkładka SoftWair gwarantują pełen komfort przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla marki oryginalnego stylu.

We wtorki w godzinach 14:00 - 20:00 każdy może skorzystać z profesjonalnej usługi pielęgnacji butów, dzięki której Docsy uzyskają zupełnie odświeżony wygląd i zostaną przygotowane na sezon zimowy. Dodatkowo specjalista udzieli porad na temat odpowiednich technik dbania o ulubione obuwie, aby mogło służyć jeszcze dłużej.

Zaprojektuj "martensy" w Elektrowni Powiśle

Wszystkich, którzy cenią sobie niepowtarzalne rozwiązania w modzie zapraszamy do strefy customizacji butów, która czynna będzie w środy między 14:00 a 20:00. To doskonała okazja, aby stworzyć własny projekt kultowych Docsów i tym samym wyrazić swój indywidualizm. Nanoszenie wzorów folią transferową, ozdoby z łańcuszków czy biżuteryjne zawieszki - specjaliści od personalizacji wesprą wszystkich gości w wyborze najciekawszych kompozycji.

