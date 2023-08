Już 31 sierpnia dwa kolejne miasta zyskają swoje nowe ulubione drogerie. Nowe sklepy zostaną otwarte przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w Ropczycach i przy ul. Roberta Schumana 17 w Legnicy.

Z tej okazji na klientów czekać będzie powitalny 15 proc. rabat na całe zakupy, zestaw mini produktów w prezencie, darmowy żel pod prysznic marki własnej Balea i szereg atrakcji, jak obecność wizażystki, animatorów, a nawet drobny poczęstunek.

Choć dm obecny jest w Polsce dopiero od ponad roku zyskał już swoich fanów.

Otwarcie każdego nowego sklepu staje się ważnym wydarzeniem na mapie miejskich zakupów.

Pierwszy sklep w Ropczycach jest jednocześnie naszym debiutem na Podkarpaciu. Jak zawsze towarzyszą temu duże emocje, bo zapraszamy nowych klientów do świata marek dm i spotykamy się z nimi osobiście, pokazując, jak przyjemne mogą być zakupy u nas. Zachęcamy mieszkańców Ropczyc i Legnicy by już w najbliższy czwartek osobiście sprawdzili, które z naszych produktów lubią najbardziej i przekonali się, dlaczego warto przychodzić właśnie do nas na zakupy - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

- Otwieramy dwa kolejne sklepy jednego dnia, zwiększając tym samym liczbę drogerii dm do 17 w Polsce. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi, by być jeszcze bliżej naszych klientów. A już dziś tych, którzy czekają na otwarcie sklepów dm w swoich miejscowościach, zapraszamy do zakupów online na www.dm.pl - mówi Marek Mączka, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

Wnętrze drogerii dm. Fot. Mat. pras.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. W dziale dziecięcym sklepu dm rodzice znajdą wszystko dla niemowląt i dzieci. Klienci kupią tu także żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych, a ich asortyment jest tak różnorodny jak natura, z której pochodzą składniki aktywne wielu artykułów drogeryjnych. Wśród nich wymienić należy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde, czy popularną markę Balea.

Szerokie alejki, jasna i przyjazna aranżacja wnętrz sklepów sprawia, że zakupy są wygodne i przyjemne dla klientów. Obok bezpłatnego dystrybutora z wodą w sklepie znajdują się fotokioski z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

dm dla najmłodszych. Fot. Mat. pras.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu klienci nie muszą już polować na promocje danych produktów i kupować na zapas, bo w dm ceny są trwałe korzystne. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje.

Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.

Wyjątkowo z okazji otwarcia drogerie oferują dodatkowy 15 proc. rabat powitalny oraz specjalną, polską edycję kremowego żelu pod prysznic marki własnej Balea. Będzie można otrzymać go w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm lub zakupić. Oferta ważna jest do 9 września lub do wyczerpania zapasów. Na odwiedzających nowo otwarte sklepy w dniach 31 sierpnia i 2 września czekać będą mini prezenty, poczęstunek w postaci popcornu, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär.

Mieszkańcy całej Polski mogą kupować w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”. Mają przy tym możliwość wybrania najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Ropczycach wynosi 402 mkw., zaś w Legnicy 485 mkw. W obu miastach drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czekają komfortowe parkingi. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników w każdej nowej lokalizacji. Więcej na www.dm.pl

