Drogerie dm przyspieszają. Leszno na mapie sieci

27 sierpnia sieć dm uruchomiła drogerię w Lesznie. To pierwszy sklep w tym mieście i czwarty w Polsce.

Choć w dm obowiązuje trwała, zawsze korzystna cena, z okazji otwarcia detalista zaplanował 15 proc. rabatu powitalnego na wszystkie zakupy.

W ramach wspierania lokalnych inicjatyw społecznych drogeria przekaże darowiznę na rzecz Fundacji Zwierzęce SOS.

Na potrzeby nowo otwartej lokalizacji dm zatrudnił ośmiu pracowników.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Lesznie wynosi około 460 mkw. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz bezpłatny dystrybutor wody. W centrum handlowym na klientów czeka komfortowy parking.

Każde otwarcie to dla nas zawsze duże emocje. Przygotowujemy się na tę chwilę całym zespołem. Chcemy zaprosić klientów do naszego świata, ugościć ich, pokazać im wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi, którzy tworzą dm, nietypową politykę cenową i również wnętrza stworzone z myślą o ich komforcie. Mamy nadzieję, że te spotkania przerodzą się w długotrwałą relację, a nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - mówi Markus Trojansky General Manager w Polsce.

Sklepy dm są w Polsce obecne od kwietnia bieżącego roku i już teraz cieszą się dużą sympatią konsumentów. Aktualnie dm posiada cztery drogerie - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu i Lesznie.

Drogerie zapewniają klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje. Ten unikatowy koncept, nieznany dotąd na rynku polskim jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach.

– Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne - podkreśla Markus Trojansky .

dm dla lokalnej społeczności

Każdemu otwarciu sklepów dm towarzyszy aktywność wiążąca markę z lokalną społecznością. Tak też będzie i w Lesznie. Tym razem pracownicy nowej drogerii zdecydowali się przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Zwierzęce SOS. - Chcemy być jak najbliżej naszych klientów, także w ich codziennym życiu. Czujemy się częścią społeczności, w której funkcjonujemy. Interesuje nas wszystko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od naszego sklepu - dodaje Trojansky.