Piąty sklep drogerii dm dostępny w Polsce. Teraz na Śląsku.

Drogerie dm wchodzą na Śląsk i otwierają swój piąty sklep w Polsce.

Tym razem zagoszczą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Armii Krajowej 5.

Uroczyste otwarcie odbędzie się w czwartek 22 września o godzinie 8.00.

W czwartek 22 września o godzinie 8.00 rano drogeria dm otworzy swoje drzwi dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. W dniach 22-24 września w sklepie zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 5 na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji dla rodzin z dziećmi. Choć w dm obowiązuje trwała, zawsze korzystna cena, z okazji otwarcia detalista zaplanował 15 rabatu powitalnego na wszystkie zakupy oraz żel pod prysznic marki własnej Balea w prezencie z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 1 października.

Dodatkowo w najbliższą sobotę, 24 września w godzinach 11.00-12.00 w ramach wspierania lokalnych inicjatyw drogeria zorganizuje kolejną ”Akcję Kasjerską”. Wspólnie z grupą “Ekipa Mikołaja” będzie zbierać pieniądze na lek dla 7-miesięcznego Mikołaja chorującego na SMA. Właśnie wtedy przy kasie zasiądzie mama Mikołaja, Pani Małgorzata Kubala, którą dotychczas wsparło ponad 52000 osób. Dzięki zakupom zrobionym w tym czasie przez klientów odwiedzających dm, zbierze ona dodatkowe pieniądze na lek dla syna.

Drogerie dm świętują otwarcie piątego sklepu w Polsce. Fot. mat. pras.

- Bardzo się cieszymy, że będziemy obecni w kolejnym mieście w Polsce. Każdemu otwarciu naszych drogerii towarzyszą duże emocje, bo to chwila, na którą długo pracujemy całym zespołem. Tym razem do świata marek dm zapraszamy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, chcemy im pokazać wszystko, co najlepsze. Mamy nadzieję, że nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm-drogerie markt sp. z o.o.

Sklepy dm są w Polsce obecne od kwietnia bieżącego roku i już teraz cieszą się dużą sympatią konsumentów. Aktualnie dm posiada pięć drogerii - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie i Wodzisławiu Śląskim.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, tak za granicą jak i w Polsce, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów sprawia, że zakupy są wygodne i przyjemne dla klientów. Obok bezpłatnego dozownika z wodą, w sklepie znajdują się punkty foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Z przestronnych alejek i bogatej oferty produktów dla dzieci szczególnie korzystają rodziny. Rodzice na miejscu znajdą także przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych dm przygotował bujanego konika w strefie dla dzieci oraz małe wózki zakupowe.

Drogerie dm świętują otwarcie piątego sklepu w Polsce. Fot. mat. pras.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie zapewniają klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje. Oznacza to, że ceny produktów nie zostaną podwyższone przez minimum 4 miesiące, od daty ostatniej podwyżki, widocznej przy każdym produkcie. Ten unikatowy koncept, nieznany dotąd na rynku polskim jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach. Dzięki takiemu podejściu drogerie dm chcą zapewnić klientom przyjemne zakupy – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. Klienci mają mieć pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne.

Lek, który może mu pomóc kosztuje 9 mln zł, dlatego wspólnie z “Ekipą Mikołaja” chcemy pomóc w tej zbiórce. Wiemy, że mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego bardzo zaangażowali się w tę akcję. Łącznie wsparcia udzieliło już ponad 52000 osób. Chcemy wspólnie rozwijać otaczającą nas społeczność, angażować się w ważne działania. W ramach organizowanej przez nas Akcji Kasjerskiej postanowiliśmy włączyć się właśnie w tę zbiórkę - komentuje Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm-drogerie markt sp. z o.o. Zapraszamy wszystkich do zrobienia zakupów szczególnie w sobotę, 24 września, od 11.00 do 12.00. Właśnie wtedy przy kasie zasiądzie mama Mikołaja, Pani Małgorzata Kubala. Dzięki zakupom zrobionym w tym czasie przez klientów odwiedzających dm, zbierze ona dodatkowe pieniądze na lek dla syna – dodaje Grabe.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Wodzisławiu Śląskim wynosi około 500 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w toaletę oraz stację pakowania prezentów. W centrum handlowym na klientów czeka komfortowy parking. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

