Drogerie dm publikują dane za miniony rok obrotowy. W Niemczech sieć osiągnęła sprzedaż prawie 10 mld euro i po raz pierwszy osiągnęła blisko 25 proc. udział w rynku.

dm publikują dane sprzedażowe za miniony rok obrotowy, który rozpoczął się 1 października 2021 i skończył 30 września 2022.

W tym okresie dm w samych Niemczech zwiększyła sprzedaż o 9,7 proc. do 9,9 mld euro.

Sieć po raz pierwszy osiągnęła 25 proc. udziału w niemieckim rynku kosmetycznym.

Pomimo niespokojnych warunków ogólnych udało nam się znacznie zwiększyć naszą sprzedaż, a tym samym nasze obroty dzięki znacznemu wzrostowi popytu w minionym roku obrotowym. Około dwóch milionów ludzi robi dziennie zakupy w dm, a teraz zaopatrujemy ponad połowę wszystkich niemieckich gospodarstw domowych w towary drogeryjne i żywność ekologiczną. Sprzedaliśmy w roku obrotowym więcej artykułów niż wszystkie inne drogerie razem wzięte – mówi Christoph Werner, dyrektor generalny dm.

dm miały 24,8 proc. udziału w sprzedaży za rok obrotowy, podczas gdy pozostałe drogerie 23,6 proc. Najbardziej straciły dyskonty, których udział wyniósł zaledwie 15,5 proc.

W związku ze wzrostem sprzedaży i obrotów, dm intensywnie poszukuje pracowników w Niemczech. Na dzień 30 września 2022 r. w dm pracowało 46 347 osób w 2 094 sklepach dm, w centrach dystrybucyjnych oraz w dm-dialogicum w Niemczech.

W badaniu konsumenckim Monitor Klienta 2022 dm ponownie zostały przez konsumentów uznane za najlepszą drogerię w Niemczech oraz najpopularniejszego sprzedawcę detalicznego. Według zarządu sieci do jej coraz mocniejszej pozycji przyczyniło się łączenie sprzedaży online i offline.

Aplikacja Mein dm ma średnio ponad 24 miliony odsłon miesięcznie. Około 60 procent zamówień online składanych jest w aplikacji. Od wiosny 2022 r. klienci dm w Niemczech mogą także korzystać w aplikacji z funkcji zakupów i konsultacji na żywo dmLIVE. To także możliwość szybkiego odbioru w drogeriach produktów zamówionych online (stacje do odbioru zamówień ulokowane w sklepach) oraz ekspresowe, ekologiczne dostawy z wykorzystaniem rowerów.

Nasze starania, aby zaoferować klientom bezproblemową, wielokanałową obsługę detaliczną, umożliwiły nam dalsze umocnienie naszej pozycji rynkowej jako zdecydowanie największego internetowego sprzedawcy towarów drogeryjnych w Niemczech – mówi Christoph Werner.

dm rośną także w pozostałych krajach, w których są obecne. W całej Europie wzrost grupy dm wynosi 10,7 proc. Obroty wygenerowane przez ponad 71 620 współpracowników w roku finansowym 2021/2022 wynoszą 13,6 miliarda euro. Obecnie w Europie jest 3945 sklepów dm.

Za jedno z najważniejszych wydarzeń zarząd dm uważa wejście sieci do Polski. Pierwszy sklep dm został otwarty w kwietniu br. we Wrocławiu. Obecnie w Polsce działa 5 stacjonarnych drogerii dm i sklep internetowy.

Naszym celem na najbliższe miesiące i lata jest dalsze zwiększanie świadomości dm w Polsce poprzez otwieranie większej liczby sklepów dm i stosowanie konceptów dostosowanych do polskiego rynku – zapowiada Christoph Werner.

dm nie zamierza zatrzymywać się w ekspansji na niemieckim rynku. Do końca roku kalendarzowego 2022 zostanie otwartych 13 nowych sklepów dm, a 38 sklepów zostanie wyremontowanych. W minionym roku obrotowym dm otworzyły 42 nowe sklepy i ponad 290 modernizowało. – Oprócz poszerzania naszego portfolio, intensywnie modernizujemy nasze istniejące sklepy. Nacisk kładziony jest na modernizację we wszystkich kwestiach technicznych i związanych z energią – mówi Christoph Werner.

Nowoczesne technologie budowlane pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w sklepach i magazynach dm oraz redukować do minimum emisję CO2 do atmosfery. Suma inwestycji na rok obrotowy 2022/2023 to ponad 160 mln euro w oddziałach w samych Niemczech.

