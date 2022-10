Drogerie dm obniżają limit darmowej dostawy w sklepie internetowym dm.pl. Marka dm zapowiada dalszy rozwój obszaru e-commerce.

Drogerie dm promują produkty do makijażu, pielęgnacji twarzy i włosów oraz obniżają limit darmowej dostawy w sklepie internetowym dm.pl.

Marka dm zapowiada dalszy rozwój obszaru e-commerce.

Sklep internetowy dm.pl obniża limit darmowej dostawy z 222 zł na 199 zł. Drogerie stale rozszerzają swój onlinowy asortyment. Już dziś klienci mogą zakupić w e-sklepie ponad 10.000 produktów w 10 kategoriach.

Darmowa wysyłka w dm.

E-commerce to dla nas równie ważny kanał kontaktu z klientami, jak sklepy stacjonarne, dlatego rozwijamy sprzedaż online równolegle. Na biznes patrzymy całościowo. Czasem konsument przychodzi do sklepu, a czasem kupuje w sieci. I to ciągle jest ten sam klient - mówi Markus Trojansky, Dyrektor Zarządzający dm w Polsce.

Drogerie dm rozpoczęły swoją działalność w Polsce w kwietniu bieżącego roku. Na dwa dni przed oficjalnym otwarciem pierwszej drogerii we Wrocławiu uruchomiły także sprzedaż online w sklepie dm.pl. Polska jest pierwszym krajem, w którym dm równolegle otworzył dwa kanały sprzedaży - sklepy stacjonarne i sklep online. W ślad za tym poszło także wdrożenie aplikacji “Mój dm”, która pozwala na lojalizowanie i marketingowe aktywizowanie klientów, chociażby poprzez kupony. Równolegle z debiutem na polskim rynku dm rozpoczął współpracę z jednym z popularniejszych programów lojalnościowych - z PAYBACK, którego uczestnicy mogą zbierać nowe punkty lub płacić za zakupy dotychczas zebranymi punktami we wszystkich kanałach sprzedaży.

To właśnie sklep internetowy jest tym narzędziem, który pozwala dm dotrzeć do klientów z całej Polski, niezależnie od ilości posiadanych drogerii. O tym, jak duże ma znaczenie, świadczyć mogą chociażby akcje promocyjne realizowane w poszczególnych kategoriach. Trwała, zawsze korzystna cena to niezmiennie dewiza drogerii dm. Konsumenci niezależnie od kanału zakupu mają pewność, że ceny produktów w dm nie zostaną podwyższone przez minimum 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki, którą klient znajdzie na półkach przy każdym produkcie. Ale to właśnie w aplikacji „Mój dm” oraz w sklepie online dm.pl klienci znajdą okazjonalne kupony promujące poszczególne kategorie. Aktualnie drogeria prowadzi akcję “Wszystko, co podkreśla Twoją urodę na dm.pl” oferując 15 proc. rabatu na produkty do makijażu, pielęgnacji twarzy i włosów. Promocja obowiązuje do końca października, tylko w przypadku zakupów online i wyłącznie dla zarejestrowanych klientów posiadających konto “Mój dm”. Jednocześnie dm zapowiada kampanię, która ma wystartować jeszcze przed okresem świątecznym.

Działamy zgodnie z naszymi deklaracjami; przyglądamy się rynkowi i na bieżąco analizujemy skuteczność podjętych przez nas decyzji. Wciąż uczymy się rynku. Po kilku pierwszych miesiącach w Polsce zdecydowaliśmy o obniżeniu limitu darmowej dostawy przy zamówieniach online. W Niemczech mamy 2 tys. 100 sklepów i jeden online i w każdej z tych kategorii jesteśmy numerem jeden. W Polsce jest jak na razie pięć sklepów stacjonarnych i jeden internetowy. O wszystkie dbamy jak o własne dzieci. Choć nie da się sytuacji na tych dwóch rynkach porównać, na pewno sporym ułatwieniem są dla nas doskonale rozbudowane zaplecze technologiczne oraz know-how z rodzimego rynku. Zadbaliśmy także o logistykę i zaplecze magazynowe, teraz dalej umacniamy nasz omnichanelowy charakter i skupiamy się na rozbudowie asortymentu oraz komunikacji - mówi Markus Trojansky, Dyrektor Generalny dm w Polsce.

Aktualnie w sklepie internetowym dm.pl znajduje się ponad 10.000 produktów pogrupowanych w 10 kategoriach. Do najpopularniejszych kategorii należą Pielęgnacja i perfumy, Gospodarstwo domowe, Niemowlę i dziecko. Wśród klientów zdecydowanie przeważają kobiety. Łącznie dm posiada 28 marek własnych, a najbardziej rozchwytywanym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży są żele pod prysznic marki własnej Balea.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl