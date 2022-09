Drogerie Ziko Dermo obchodzą swój jubileusz

Mija 10 lat, odkąd otworzono pierwszy punkt Ziko Dermo na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie.

Z tej okazji drogeria przygotowała szereg wydarzeń i promocji związanych ze świętowaniem swoich, okrągłych urodzin.

Na klientów czekają m.in. wyjątkowa oferta ze specjalnymi rabatami na bestsellerowe dermokosmetyki, urodzinowy konkurs z główną nagrodą o wartości 5 tysięcy złotych, cykl spotkań w drogeriach stacjonarnych z ekspertami i wiele innych atrakcji.

Przez cały wrzesień Klienci Ziko Dermo będą mogli wspólnie z drogerią świętować jej 10. urodziny. A skoro urodziny, to również prezenty. Tym razem to drogeria chce obdarować swoich klientów upominkami.

Pierwszym z nich jest nowa oferta, która już ruszyła, a w niej zostały zaprezentowane topowe marki dermokosmetyczne, w specjalnych urodzinowych cenach. Ponad 2 tysiące produktów, z których można wyłonić np. Lierac Mesolift, krem przeciw oznakom zmęczenia z 50 proc. zniżką, balsam Cetaphil, do którego w prezencie Klient otrzyma emulsję micelarną do mycia tej samej firmy, krem globalnie regenerujący 5 na noc od Dr Irena Eris z kapsułkami Clinic Way w prezencie, czy już kultowy olejek do mycia skóry atopowej Bioderma Atoderm z 25 proc. rabatem.

W tym samym dniu ogłoszono wielki, urodzinowy konkurs, w którym główną nagrodą jest 5 000 złotych na roczne zakupy w Ziko Dermo. Oprócz tego na zwycięzców czeka 20 zestawów prezentowych o wdzięcznych nazwach - „Kuferek piękna” i „Domowe spa”, a w nich bestsellerowe dermokosmetyki od najlepszych światowych marek.

Kolejnym upominkiem dla wielbicieli drogerii będzie seria spotkań z ekspertami takimi jak: trener personalny, dietetyk, lekarz dermatolog oraz z ambasadorkami znanych marek dermokosmetycznych. Nie zabraknie również naszych kosmetologów i dermokonsultantek. Dzięki tym wyjątkowym spotkaniom Klienci nie tylko zgłębią wiedzę na temat pielęgnacji, ale również będą mogli skorzystać z wyjątkowych rabatów, przetestować produkty, otrzymać próbki i gratisy oraz wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Wydarzeniom będą towarzyszyły urodzinowe słodkości.

Trzeba przypomnieć, że pierwsza drogeria pod szyldem Ziko Dermo została otwarta w maju 2012 roku w Krakowie na os. Jagiellońskim.

Sieć Ziko Dermo powstała z potrzeby stworzenia miejsca łączącego zdrowie i piękno. W ciągu tych minionych 10. lat tworzyliśmy historię drogerii w naszym kraju. Byliśmy pionierem, ponieważ jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy koncept drogerii z selektywnym asortymentem dermokosmetycznym. Dziś, świętując okrągłe urodziny, z dumą możemy patrzeć na nasze drogerie stacjonarne i drogerię internetową. Zbudowaliśmy i cały czas rozwijamy wyjątkowe miejsce oferujące nie tylko wyjątkowe produkty, ale również wyjątkową jakość obsługi - wspomina Beata Kmieć, Prezes Zarządu Ziko Dermo.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zapisać się bezpośrednio w drogerii lub dzwoniąc na Infolinię pod numer 12 395 11 44. Ilość miejsc jest ograniczona.





