Z okazji Dnia Kobiet drogerie Ziko Dermo przygotowały dla swoich Klientek wyjątkową ofertę. Jeszcze do 8 marca można wybierać z ponad 600 kultowych produktów z rabatem aż do -30 proc.

W promocji znajdują się bestsellerowe marki kosmetyczne.

Oprócz pojedynczych dermokosmetyków czekają piękne zestawy produktów, karta podarunkowa do drogerii Ziko Dermo i darmowa dostawa z drogerii internetowej zikodermo.pl w dniu 8 marca.

Dzień Kobiet to wyjątkowy czas dla wszystkich pań. W tym dniu możemy okazać swoją miłość i wdzięczność za to, że tak wspaniałe kobiety, jak mama, babcia, ciocia, córka czy przyjaciółka są obok nas. Dlatego powinniśmy szczególnie zatroszczyć się o ich dobre samopoczucie i zapewnić chwile prawdziwej przyjemności. Ziko Dermo wychodzi naprzeciwko, oferując cały wachlarz dermokosmetyków do każdego rodzaju skóry i do włosów.

Jak co roku, drogerie Ziko Dermo rozpieszczają kobiety, z okazji Ich święta. Oferta nie tylko umożliwia zakup dermokosmetyków z najwyższej półki w atrakcyjnych cenach, ale przede wszystkim pozwala odsłonić kobietom nieskazitelną i piękną skórę na wiosnę. Do wyboru mamy kosmetyki, francuskie, włoskie, no i oczywiście polskie - mówi Magdalena Wieliczko, Specjalista ds. Dermokosmetyków.

W asortymencie Ziko Dermo znajdziemy kremy liftingujące i wygładzające skórę, bogate w popularne ostatnio peptydy, globalnie przeciwstarzeniowe, w zestawach lub pojedynczo, a także innowacyjne i błyskawicznie rozświetlające skórę ampułki. Do kompletu holistycznej pielęgnacji, w ofercie znajdziemy również wysokiej jakości produkty do pielęgnacji włosów - szampony, odżywki i maski, a także farby. Warto wspomnieć, że kosmetyki są pięknie opakowane, co dodatkowo dopieszcza kobiety oraz podkreśla ich kobiecość – dodaje Magdalena Wieliczko.

Dla włosomaniaczek Ziko Dermo również przygotowało wyjątkowe kosmetyki w niższych cenach.

Dla niezdecydowanych Ziko Dermo proponuje kartę podarunkową do swoich drogerii stacjonarnych i drogerii internetowej, którą można doładować dowolną kwotą i wtedy prezent na pewno zawsze będzie trafiony.

Dodatkowo w Dniu Kobiet, 8 marca, w drogerii internetowej zikodermo.pl można zrobić zakupy nie tylko z wysokim rabatem, ale również skorzystać z bezpłatnej dostawy.

