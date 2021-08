Druga drogeria Hebe w Oświęcimiu już otwarta

Dziś, 5 sierpnia, miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Vendo Park przy ul. Legionów 13 w Oświęcimiu. Jest to druga drogeria Hebe zlokalizowana w tym mieście.

Hebe to sieć drogerii oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Desigual. Z okazji otwarcia najnowszego Hebe, klienci będą mogli skorzystać z aż dwóch ofert specjalnych. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Vendo Park przy ul. Legionów 13 w Oświęcimiu, od 5 do 9 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowo o nowej inwestycji Vendo Park pisaliśmy tutaj.

