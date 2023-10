Dziś, 20 października br., miało miejsce otwarcie najnowszej drogerii Hebe, zlokalizowanej w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r.

W związku z otwarciem nowego sklepu w Zabrzu, jak zawsze przewidziane są atrakcyjne promocje oraz oferty specjalne.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe w Zabrzu, klienci mają możliwość skorzystania z ofert specjalnych obowiązujących w dniach od 19 października do 1 listopada 2023 r. Na kupujących czeka wyjątkowa okazja ,,Hity cenowe: Twoje ulubione marki” dotycząca znanych marek. Oferta obejmuje ponad 5500 produktów w atrakcyjnych cenach. Kolejną promocją jest oferta „-60 proc. na drugi produkt – miksuj dowolnie!”, która obejmuje kosmetyki do higieny jamy ustnej, kąpieli, higieny intymnej, dezodoranty oraz produkty do depilacji i golenia.

Hebe w M1 w Zabrzu. Fot. Mat. pras.

Poza tym, z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Zabrzu na klientów czeka wyjątkowa oferta promocyjna obejmująca produkty do pielęgnacji twarzy marek L’Oréal, Garnier i Mixa.

Dodatkowo możemy skorzystać z promocji na ponad 1200 wyjątkowych produktów do pielęgnacji ciała, dłoni i stóp. Co więcej, na klientów drogerii czeka atrakcyjna promocja na całą markę Bandi.

Otwarcie Hebe w Zabrzu. Fot. Mat. pras.

W ramach otwarcia nowej drogeriiw Zabrzu na kupujących czeka jeszcze jedna oferta specjalna. Klienci przy zakupach za min. 80 zł, otrzymają kupon na 20 zł, który zrealizować mogą do 28 października 2023 roku podczas kolejnych zakupów. Promocja obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu, w terminie od 20 do 24 października 2023 r.

Nowy sklep Hebe będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.

