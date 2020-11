Drugi lockdown to stryczek dla branży

Spodziewaliście się drugiego lockdownu?

Paweł Kapłon, wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług i przewodniczący rady nadzorczej Tatuum: Jesteśmy kompletnie zaskoczeni. Katastrofalny błąd. Zamknięte sklepy odzieżowe, obuwnicze, akcesoryjne i różnego rodzaju usługi charakteryzują się obecnie najmniejszym ryzykiem zachorowalności na tle całego rynku handlu i usług. Nie ma żadnej statystyki, która by wskazywała na to, że centra handlowe są źródłem ognisk chorobowych. Zarówno właściciele galerii handlowych, jak i najemcy wprowadzili mnóstwo różnych rygorów sanitarnych.

Wychodzi na to, że nie wystarczyły?

Myślę, że w procesie podejmowania decyzji o lockdownie zabrakło rzetelnego zrozumienia struktury rynku handlu i usług, analizy danych oraz rzeczywistych zagrożeń w związku z trwającą pandemią. Ilość klientów w naszych sklepach w ciągu ostatnich kliku tygodni przed lockdownem spadła do 10-50 proc. poziomu ubiegłego roku. Klienci w sposób naturalny rezygnowali z dóbr nie pierwszej potrzeby. Poza tym przychodzili rzadziej i z konkretnymi potrzebami. Z kolei przykładowo markety spożywcze, drogerie czy sklepy budowlane, mające największy ruch - funkcjonują normalnie i przed lockdownem „podbijały” statystyki footfallowe publikowane przez właścicieli galerii handlowych. Natomiast zostały zamknięte te sklepy, które są obecnie najbezpieczniejsze. I to jest trudno wytłumaczalny paradoks. Stąd też nasze kompletne niezrozumienie podjętej decyzji. Szczególnie, że Polska jest wyjątkowym rynkiem na tle Europy, ponieważ nie ma u nas praktycznie ulic handlowych. Cały handel został zbudowany na bazie centrów handlowych. Ich zamknięcie oznacza niemal wyzerowanie dochodów, bo e-commerce przeważnie waży od 10 proc. do 20 proc. w całkowitej sprzedaży.

Tracicie też dochody w najlepszym handlowo okresie roku?

Tak, czwarty kwartał jest najważniejszy. Jest to prostu okres najbardziej efektywny w roku. Klienci przychodzą z konkretnie zdefiniowanymi potrzebami, robiąc najczęściej większe jednorazowe zakupy niż zwykle. Jest to też okres kiedy firmy realizują wyższe marże, bo po świętach rozpoczynają się już wyprzedaże. Trwają one do końca lutego i wówczas zdecydowana większość firm z branży generuje straty. Tymczasem my już straciliśmy właściwie październik i listopad. Dlatego ta decyzja o zamknięciu może oznaczać, że mnóstwo polskich marek budowanych od 20-30 lat, nie udźwignie kolejny raz tego ciężaru i niestety zniknie z rynku.

