Drugi podmuch lockdownu. Jak zmieni handel?

Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami powrotu do normalności? Takie pytanie nasuwa się po lekturze raportu EY „Czy w pandemii centra są handlowe? Analiza obrotów, odwiedzalności i ich wzajemnych zależności w centrach handlowych w Polsce”, który powstał na podstawie analizy danych Mastercard i Top-Key z ponad 130 obiektów handlowych w Polsce. Badaniami objęty został okres od początku 2020 r. do końca sierpnia.

– Obserwując jednak dane z poprzedniego tygodnia i biorąc pod uwagę wprowadzenie godzin dla seniorów, notujemy kilkuprocentowe spadki - szczególnie od ostatniego czwartku 15 października do niedzieli 18 października. Może to być początek wyhamowania, bądź odwrócenia trendu. Trudno przewidzieć, jak zmienią się zachowania klientów w następnych tygodniach. Uważamy, że utrzymanie trendu wzrostowego w bardzo dużej mierze jest uzależnione od warunków bezpieczeństwa zapewnionego przez placówki handlowe oraz przekonania do nich ludzi – uważa Marcin Guziński, dyrektor operacyjny Top-Key.

Co zmieni drugi lockdown

Zdaniem Marka Kolanko, dyrektora działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe, znaczącym zjawiskiem w najbliższej przyszłości będzie to, jak branża handlowa poradzi sobie z nietrwałością przejścia konsumentów do e-commerce.

- Wynikało to zapewne z niewydolności sklepów internetowych, które nie były przygotowane na tak dużą liczbę zamówień podczas lockdownu. Teraz to przywiązanie klienta do tej formy zakupów może być silniejsze. Poza tym bijące rekordy popularności zakupy elektroniki i artykułów wyposażenia domu, co należy tłumaczyć powszechnym trybem home office, już mogą się nie powtórzyć. Nie chcę wieszczyć drugiego lockdownu, ale gdyby miał się wydarzyć, to te dwa trendy warto obserwować - zauważa Marek Kolanko.

Rozrywka w nowym modelu

Druga fala pandemii może potęgować strach u konsumentów, przez co zapewne ponownie ograniczą wizyty w galeriach handlowych. Będą kupować więcej, ale rzadziej.

- Może to oznaczać ponowny wzrost e-commerce. Poza tym zyskają formaty typu convenience, które pozwalają na szybkie zakupy przy zachowaniu dystans społecznego - prognozuje Dominik Wojdat, Senior Manager, Grupa Doradztwa Rynku Nieruchomości EY Polska.

