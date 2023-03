W czwartek, 16 marca w centrum handlowym Atrium Biała został otwarty nowy salon CHANGE Lingerie. To drugi, po Galerii Jurowieckiej, sklep firmowy w Białymstoku.

Na jego potrzeby wynajęto 72 metrowy lokal obok sklepu Wittchen.

Dla Klientów przygotowano rabat w programie lojalnościowym CHANGE VIP+ .

Do zakupów w odpowiedniej kwocie dokonanych do końca tygodnia może być dołączony nawet mały upominek.

CHANGE Lingerie dynamicznie się rozwija nie tylko w Polsce, w lutym marka świętowała otwarcie 300 salonu na świecie. Z tej okazji uruchomiła nowatorski program lojalnościowy Club CHANGE VIP+. Dołączając do jego subskrybcji zyskujemy nielimitowany dostęp do rabatu 40 proc. na wszystkie produkty aż do końca roku. Rejestracji dokonuje się wnosząc jednorazową opłatę, która od razu umożliwia zakupy z rabatem. we wszystkich salonach regularnych oraz w sklepie online. Z każdym kolejnym produktem, z każdym kolejnym paragonem multiplikujemy korzyści.

CHANGE w Białymstoku. Fot. Mat. pras.

VIP+ to nowy poziom członkostwa w Club CHANGE, który przenosi Cię na nowy wymiar oszczędności. Dzięki niewielkiej opłacie zyskujesz rabat na wszystkie kategorie produktów w CHANGE: bieliznę, stroje kąpielowe, bieliznę nocną, odzież domową, rajstopy i skarpety aż do końca roku. Co więcej, kupując prezent swojej córce, mamie czy przyjaciółce także korzystasz z przysługującego Ci rabatu. To nasza odpowiedź na szalejącą inflację - wyjaśnia Tariq Al- Sakkaf, członek Zarządu CHANGE Lingerie w Polsce.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl