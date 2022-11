3 listopada w Atrium Copernicus został otwarty drugi salon CHANGE Lingerie w Toruniu.

Na potrzeby salonu CHANGE Lingerie w Atrium Copernicus wynajęto niespełna stumetrowy salon na poziomie 0, naprzeciwko sklepu Pierre Cardin.

W listopadzie duńska marka świętuje BLACK MONTH i oferuje zakupy z rabatem 40 proc. na wszystko.

Koncept CHANGE świetnie przyjął się w Polsce. Polki doceniają naszą filozofię i z coraz większą świadomością korzystają z doradztwa brafitterskiego we wszystkich naszych salonach. Wypracowaliśmy już szerokie grono wiernych Klientek, ale nadal dostrzegamy tu ogromny potencjał, dlatego nieustannie rozwijamy naszą sieć w kraju. Ostatni okres był bardzo intensywny - otworzyliśmy 4 nowe salony w przeciągu niespełna dwóch miesięcy i jesteśmy w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących kolejnych lokalizacji - mówi Tariq Al- Sakkaf, Członek Zarządu CHANGE of Scandinavia Poland Sp. z o.o.

CHANGE szanuje naturalne piękno kobiet i projektuje bieliznę w szerokiej palecie rozmiarów. Oferuje aż 88 rozmiarów biustonoszy (miski od A do M i obwody od 60 do 100cm) oraz profesjonalne, bezpłatne doradztwo w zakresie brafittingu. Umożliwia to spełnienie obietnicy marki tzn. zapewnienie każdej kobiecie idealnego dopasowania, niezależnie od kształtu sylwetki i noszonego rozmiaru. Poza zmysłową bielizną w portfolio marki znajdziemy modne stroje kąpielowe, wygodną bielizną nocną, praktyczną odzieżą domową oraz wysokiej jakości artykuły pończosznicze i dodatki.

