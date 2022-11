Od 31 października br., z okazji zbliżającego się Black Friday, trwa wyjątkowa akcja przygotowana przez Hebe. 7 listopada drogeria ruszyła z nowymi ofertami.

Hebe ponownie włącza się w wyjątkową i jedyną taką promocyjną akcję w roku.

Wyróżniając się na tle innych marek, kontynuuje zeszłoroczny koncept i wydłuża jeden dzień promocji do całego miesiąca.

Niższe ceny zawitają do sklepów stacjonarnych, na stronę internetową hebe.pl oraz do aplikacji na cały miesiąc.

Każdy nowy tydzień to nowy zestaw promocji – na klientów Hebe czekają wyjątkowe i różnorodne oferty.

Drugi tydzień miesiąca promocji potrwa od 7 do 13 listopada br. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich dotyczy takich marek jak m.in. Resibo, Biovax, Tous, Schwarzkopf, Weleda, Karl Lagerfeld, Kallos, Affect, KillyS, Silcare, Clarena, których produkty będą przecenione o 30 proc.

Z kolei za kosmetyki Bioderma, Garnier, Only Bio, Vichy, Dove, Ecocera, John Frieda, Delia Cosmetics, Pastel, Mexx, Bionly, Cosnature, Hair of the day by Only Bio, Manu Natu i Orly zapłacimy z 40-procentową zniżką. Oprócz tego, na klientów czeka ponad 2200 produktów, których ceny spadną do 40 proc. Dodatkowo, na wszystkie produkty z kategorii pomadki ochronne do ust obowiązuje promocja w wysokości 30 proc.

