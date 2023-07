Powierzchnia nowego salonu wynosi 139 mkw. Klienci znajdą tu bogatą ofertę wysokiej jakości odzieży i akcesoriów turystycznych, które polecane są nie tylko przez miłośników górskich aktywności, ale również przez ratowników górskich.

Salewa to obecnie jedna z czołowych outdoorowych firm na świecie, ceniona przede wszystkim za komfort i niezawodność, ale także za włoski design, który sprawia, że nawet na szlaku można wyglądać stylowo.

Salon w Designer Outlet Sosnowiec dołączył do grupy ponad 2500 sklepów ulokowanych w 30 krajach, w których klienci znajdą kompletne kolekcje w góry oraz sprzęt do lżejszych wypraw turystycznych.

Salewa, to marka, która idealnie pasuje do naszego centrum i cieszymy się, że nawiązaliśmy tę współpracę. Aktywności górskie, w których specjalizuje się ten producent, są bardzo popularne w naszym regionie, a klienci poszukują znakomitej jakości sprzętu i odzieży. Salewa jest bardzo popularną i uznaną marką outdoorową właśnie z uwagi na doskonałą jakość połączoną z włoskim wzornictwem, więc ma wszystko to, co chcemy oferować naszym klientom zawsze w niższych cenach – komentuje Dariusz Obołończyk, Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.