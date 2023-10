Obecność w największych polskich miastach, nieoczywista i wyróżniająca komunikacja oraz rosnąca grupa zadowolonych klientów – po dwóch latach działalności aplikacja Żabka Jush ma mnóstwo powodów do świętowania.

Klienci pokazują, że aplikacja na stałe zagościła w ich codziennym życiu.

Od momentu startu usługi najbardziej lojalny klient złożył już 656 zamówień, a inny fan wygody i szybkości zamawiał w aplikacji Żabka Jush przez 574 dni w ciągu 2 lat jej istnienia.

Od momentu startu usługi w październiku 2021 r. Żabka Jush obejmowała zasięgiem kolejne miasta i obecnie dostarcza zamówione produkty już nawet w 15 minut dla mieszkańców Warszawy, Gdańska, Sopotu, Krakowa, Poznania i Katowic. Dzięki intuicyjnej aplikacji i ekspresowym dostawom zwiększa się również grupa klientów, którzy korzystają z tego wygodnego rozwiązania pozwalającego im na oszczędność czasu każdego dnia. W niektórych przypadkach możemy to rozumieć bardzo dosłownie bo od momentu startu usługi najbardziej lojalny klient złożył już 656 zamówień, a inny zamawiał przez łącznie niemal 600 dni.

Fot. Mat. pras.

- Świętujemy nie tylko drugie urodziny, ale również to, że w tym czasie staliśmy się tak ważnym elementem życia naszych klientów. Nasza usługa ułatwia ich codzienność i pozwala im znaleźć więcej czasu na to, co dla nich ważne – mówi Zuzanna Dębowska - Chief Commercial Officer w Lite e-Commerce. – A ponieważ klienci i ich potrzeby stanowią sedno naszej działalności, świętując drugie urodziny przygotowaliśmy dla nich ofertę produktów po zaledwie 2 złote. Liczymy na to, że będzie to forma zdmuchnięcia symbolicznych świeczek na torcie Żabki Jush wspólnie z naszymi klientami.

Żabka Jush pomyślała o różnych gustach. Promocja trwa od 16 do 22 października br. Każdego dnia trwania promocji wybrane 3 produkty będzie można kupić na jedyne 2 złote. Od piątku do niedzieli wzrośnie liczba produktów objętych promocją - znajdziemy ich aż 5. Szczegóły dotyczące produktów objętych promocją danego dnia można znaleźć w aplikacji Żabka Jush.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl