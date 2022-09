W trzech centrach Designer Outlet - w Warszawie, Gdańsku i Sosnowcu pojawiły się pojemniki na odzież używaną. Ubrania zyskają drugie życie i pomogą potrzebującym.

W trzech centrach Designer Outlet - w Warszawie, Gdańsku i Sosnowcu pojawiły się pojemniki na odzież używaną.

Ubrania wrzucane do nich przez klientów centrum zyskają drugie życie i dodatkowo, dzięki zebranym kilogramom pomogą potrzebującym.

Zrównoważony rozwój obecnie nie jest tylko modnym hasłem, które warto wygłaszać. To konkretne działania i inicjatywy, mające realny wpływ na mikroobszary czy lokalną społeczność. Firmy chętnie włączają się w takie działania – szczególnie jeśli mogą wpływać na edukację innych.

Dlatego właśnie w trzech centrach Designer Outlet - w Warszawie, Gdańsku i Sosnowcu pojawiły się pojemniki na odzież używaną. Ubrania wrzucane do nich przez klientów centrum zyskają drugie życie i dodatkowo, dzięki zebranym kilogramom pomogą potrzebującym. Pojemniki Drop Box można znaleźć w okolicach wejścia do centrum.

Klienci mogą u nas zostawiać ubrania, których już nie używają lub nie są im potrzebne. Wystarczy, przy okazji zakupów przywieźć je i wrzucić do pojemnika. Zebrane tekstylia są w 100 proc. wprowadzane do drugiego obiegu. Te najlepszej jakości trafiają w niezmienionej formie do second handów lub na eksport, a pozostałe – są poddawane recyklingowi. Zachęcamy klientów do współpracy, bo te działania mają szczytny cel – mówi Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa, ROS.

O odpowiednie zagospodarowanie zebranych rzeczy dba Wtórpol, który od 30 lat wprowadza tekstylia do drugiego obiegu. Firma nie tylko nadaje ubraniom nowe życie, ale dochód z akcji przeznaczy na działania Fundacji Eco Textil - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami w wybranej wspólnie z centrum placówce pomocowej na terenie powiatu.

Działalność Fundacji Eco Textil jest możliwa właśnie dzięki wszystkim osobom oddającym niepotrzebne ubrania i tekstylia. A dzięki środkom pozyskanym z zagospodarowania odzieży sprzęt rehabilitacyjny trafia do osób, które naprawdę go potrzebują. Dlatego warto po lecie przewietrzyć szafy i niepotrzebne, za małe czy nieużywane rzeczy przynieść do Designer Outlet.

Każda społeczna akcja uświadamiająca, jak wielkie znaczenie ma to, co zrobimy z niepotrzebną odzieżą ma sens, ponieważ dzisiaj ubrania są najszybciej przyrastającym odpadem na świecie. Włączając się w projekt chcemy pokazać, że niepotrzebne tekstylia są cennym surowcem, nadającym się do stworzenia zupełnie nowych rzeczy. Ubrania mogą nadal służyć ludziom, bez szkody dla środowiska - podsumowuje Monika Lipnicka z działu CSR firmy Wtórpol.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl