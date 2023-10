Dwa nowoczesne parki handlowe, jeden zlokalizowany w Zabrzu a drugi w Gliwicach, zostały pozyskane przez prywatnego inwestora, reprezentowanego przez Avison Young.

Park handlowy w Zabrzu ma powierzchnię, wynoszącą ponad 3 000 mkw., która jest w całości wynajęta.

Park handlowy w Gliwicach ma powierzchnię przekraczającą 3 300 mkw. i jest ona wynajęta w 100 proc.

Park handlowy w Zabrzu znajduje się w południowej części miasta, tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej (droga wojewódzka numer 902), dzięki czemu jest łatwo skomunikowany zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną z innymi częściami miasta a także całą aglomeracją śląską.

Jego powierzchnia, wynosząca ponad 3 000 mkw., jest w całości wynajęta, a największymi najemcami są Biedronka, Pepco, Rossmann i TEDi. Taki dobór najemców umożliwia klientom realizację szerokiego zakresu codziennych potrzeb. Ponadto, tuż przy parku handlowym, znajduje się KFC oraz stacja paliw Orlen, które dodatkowo wzbogacają ofertę tej lokalizacji.

Park handlowy w Zabrzu. Fot. Mat. pras.

Park handlowy w Gliwicach znajduje się we wschodniej części miasta, blisko autostrady A1 i Drogowej Trasy Średnicowej (drogi wojewódzkiej numer 902), i jest również świetnie skomunikowany. Powierzchnia przekraczająca 3 300 mkw. jest wynajęta w 100 proc., a główni najemcy to znani operatorzy dyskontowi: Aldi, Pepco, Rossmann i TEDi.

- Pozyskane portfolio parków handlowych oferuje to, co powinny mieć najlepszej jakości parki handlowe na rynkach regionalnych: świetną lokalizację, doskonały dobór najemców i dodatkowe udogodnienia. Nic dziwnego, że oba obiekty są wynajęte w 100 proc. W czasach niepewności rynkowej inwestorzy koncentrują się na najlepszych projektach, oferujących perspektywę długiego i stabilnego dochodu. Dlatego też to śląskie portfolio parków handlowych, z modelową lokalizacją, doskonałą widocznością, długim WAULTem, z wieloma najemcami typu „anchor”, jest bardzo atrakcyjnym aktywem dla naszego klienta - komentuje Artur Czuba, Associate Director, Investment w Avison Young.

Avison Young wspólnie z Radomski REIM reprezentował kupującego. Avison Young zidentyfikował dla swojego klienta potencjał aktywa a także przeprowadził proces due diligence. Jest to kolejna transakcja obiektem handlowym typu convenience, którą zespół inwestycyjny Avison Young zrealizował w tym roku.

