Libero poszerza swoją ofertę zakupową. Listę sklepów już niebawem wzbogaci duńska marka ONLY. Otwarcie nowego salonu zaplanowano na marzec.

Wachlarz zakupowych możliwości Libero Katowice już wkrótce poszerzy duński brand ONLY, który umocni segment mody.

Obecnie sieć tworzy ponad 4500 sklepów na całym świecie.

Blisko 300 mkw. dla kobiecej mody otworzy się przed klientkami już w marcu.

- Libero Katowice odpowiada na potrzeby klientów. Rozszerzamy ofertę o markę, która na całym świecie przyciąga do siebie setki kobiet. Jestem przekonany, że również w Katowicach znajdzie swoje wierne fanki, które wśród wielu różnorodnych produktów odkryją przepis na swój styl. Ogromnym atutem ONLY jest atrakcyjny stosunek jakości do ceny, co tym bardziej jest kluczowe w obliczu rosnącej inflacji i wzrostu kosztów codziennego życia – podkreśla Tomasz Domoń, dyrektor regionalny odpowiedzialny za komercjalizację Libero Katowice.

Marka ONLY jest obecna na rynku od 1995 roku.

Naszą decyzję o utworzeniu nowej lokalizacji poprzedza analiza lokalnego rynku oraz przede wszystkim struktura klientów danego miejsca. Libero Katowice wyróżnia się na tle galerii handlowych zarówno ofertą, jak i rozbudowanym programem marketingowym wspierającym relacje z klientami - mówi Agnieszka Kuprjanowicz, reprezentująca markę ONLY.

- Ambitnie podchodzimy do naszych projektów, dlatego tym bardziej cieszymy się na współpracę z Libero Katowice, które wysoko stawia poprzeczkę i stawia na jakość usług i produktów. Jestem przekonana, że odwiedzający docenią nasze produkty tak jak setki kobiet na całym świecie – dodaje Agnieszka Kuprjanowicz.

Libero Katowice to ponad 150 sklepów, punktów usługowych oraz atrakcyjna przestrzeń restauracyjna na Śląsku.

W 2022 roku centrum poszerzyło swoją ofertę między innymi o takie znane sklepy jak: interaktywny salon Modivo, luxury brands w Half Price, Kodano Optyk, Dealz, Crazy Bubble czy Sofi Flora. W Libero w ubiegłym roku zadebiutowały także restauracje Zdrowa Krowa i Olimp. Ponadto w nowej odsłonie uruchomiono klinikę medycyny estetycznej Say WoW.

