Duński Jysk uzupełni tenant-mix w Centrum Łopuszańska 22

To kolejna duża znana marka, która wchodzi do Centrum Łopuszańska 22. Na początku października otwarto tam pierwszy w Warszawie sklep marki Action. To część planu rekomercjalizacji polegająca na uzupełnieniu tenant mix również o popularne marki dyskontowe. Firma Mallson Polska pracuje nad kolejnymi zmianami i wprowadzeniem innych znanych marek do obiektu.



Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 120 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Ofertę handlową wzbogaca ultranowoczesna strefa rozrywkowa Airo. Na powierzchni 4 tys. mkw, znajduje się park trampolin Airo oraz kosmiczna sala zabaw dla dzieci Airo Space Kids.



Właścicielem i zarządcą Centrum Łopuszańska 22 jest spółka Devin Investments.

