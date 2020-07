Duża strata CDRL

"Zmiana wyniku finansowego jest rezultatem wystąpienia dwóch zdarzeń: spadku skonsolidowanych przychodów spółki o 15 proc. w stosunku do przychodów uzyskanych w I kwartale roku 2019, co jest konsekwencją ograniczeń w handlu związanych ze skutkami wystąpienia pandemii COVID 19 oraz znaczącego wzrostu kosztów finansowych, a w tym przede wszystkim różnic kursowych w białoruskiej spółce zależnej emitenta, wynikającego głównie z osłabienia białoruskiego rubla w stosunku do USD i EUR" - czytamy w komunikacie.

Przed pandemią sieć sprzedaży firmy liczyła niemal 500 salonów. W Polsce - 242.

