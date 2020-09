Duże galerie czekają aż odwrócony trend się nawróci

Od 4 maja rynkiem handlowym rządzi odwrócony trend: małe obiekty odrabiają straty szybciej niż duże galerie w centrum miasta. Podobnie było w marcu 2018 r., gdy wprowadzono zakaz handlu w niedziele. – Polacy, zanim wypracowali nową rutynę, ruszyli najpierw do małych centrów z podstawową ofertą. Potem stopniowo, wraz z kolejnymi potrzebami, wracali do dużych galerii. Dopiero w drugiej połowie 2019 r. zaczęły one odpracowywać starty, stając się liderami wzrostów odwiedzalności. Można się spodziewać, że teraz będzie podobnie – prognozuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute. Więcej o koronakryzysie w handlu będziemy rozmawiać podczas Property Forum 2020 (14-15 września, hotel Sheraton w Warszawie, www.propertyforum.pl).

Czy graniczna data czwartego sierpnia była przełomowa w stosunkach najemców z właścicielami galerii handlowych?

Anna Szmeja, prezes Retail Institute: Rzeczywiście była to istotna data. W branży mieliśmy do czynienia ze sporą niepewnością. Jedna z tarcz antykryzysowych zobligowała najemców i wynajmujących do tego, aby w ciągu trzech miesięcy określili nowe warunki wynajmu do końca roku. Trzeba przyznać, że zarówno najemcy, jak i właściciele centrów handlowych ponieśli ogromny wysiłek, aby te porozumienia w terminie wypracować. Z naszych analiz wynika, że do 4 sierpnia ok. 98 proc. nowych warunków zostało uzgodnionych. Do pozostałych dwóch procent należy zaliczyć rozmowy wstrzymane przez okres urlopowy lub pat negocjacyjny. W końcu to nie były łatwe dyskusje.

Jakie mechanizmy okazały się najbardziej skuteczne?

Próbowaliśmy je jakość sprowadzić do wspólnego mianownika, ale okazało się to niemożliwe. Każda lokalizacja była traktowana indywidualnie. Znalazły się takie, którym w zasadzie wsparcie nie było potrzebne, natomiast w innych przypadkach zastosowano mniejsze lub większe obniżki czynszowe. Zatem kluczowe w tych rozmowach stało się indywidualne podejście i zastosowanie rozwiązań na miarę każdego sklepu.

Czy pojawił się czynsz liczony od obrotu, którego domagali się najemcy?

W niektórych przypadkach pojawił się model mieszany, łączący czynsz bazowy z obrotowym, ale nie potrafię określić na jaką skalę zastosowano to rozwiązanie.

Jak wraca ruch? Do których centrów handlowych klienci przychodzą najchętniej?

Retail Institute monitoruje 140 centrów handlowych. Z tygodnia na tydzień wyniki się poprawiają. Wyśmienicie radzą sobie outlety – w ostatnim czasie osiągając nawet 90 proc. zeszłorocznych wyników. Od czwartego maja obserwujemy stały trend pokazujący, że mniejsze obiekty nadrabiają straty zdecydowanie szybciej niż duże galerie położone w centrum miasta. Dokładnie z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia w marcu 2018 r. gdy wprowadzono zakaz handlu w niedziele. Polacy –zanim sobie wypracowali nową rutynę – poszli masowo najpierw do małych centrów z podstawową ofertą. Dopiero potem stopniowo, wraz z pojawiającymi się kolejnymi potrzebami wracali do dużych galerii. Obiekty te dopiero w drugiej połowie 2019 r. zaczęły odpracowywać starty, stając się liderami wzrostów odwiedzalności. Można się spodziewać, że teraz będzie podobnie.

Jak zmienił się sposób robienia zakupów?

W pierwszym okresie pandemii, gdy obostrzenia sanitarne zostały wdrożone, klienci realizowali głównie bardzo podstawowe potrzeby. W tej chwili to się już zmienia. W drugiej połowie lipca pojawiły się pierwsze sygnały powrotu do zakupów bardziej spontanicznych, które są istotne, ponieważ czasem stanowią aż 25 proc. obrotów niektórych spółek.

