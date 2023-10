Ponad 20 marek stworzy ofertę handlowo-usługową nowo wybudowanej Dekady Konin – Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego o powierzchni 5500 mkw. GLA.

W gronie najemców znalazły się m.in. sieci spożywcze, wielobranżowe, drogeryjne, zoologiczne czy oferujące asortyment elektroniczny.

Uzupełnieniem oferty handlowo-usługowej będzie strefa restauracyjna.

Największe lokale w Dekadzie Konin zajmą marki charakterystyczne dla obiektów typu convenience, umożliwiające codzienne zakupy w okazyjnych cenach, takie jak Biedronka (ponad 1000 mkw.), TEDi (ponad 700 mkw.) czy Pepco (ok. 500 mkw.), ale także popularne sieci Rossmann (ok. 520 mkw.), Dealz (ok. 400 mkw.) i RTV Euro AGD (ponad 700 mkw.). Do najemców obiektu należą również m.in. Hebe, Empik, ZOO Karina, Yes, Apart, Kolporter, Vision Express i Ziko Optyk, a także lokal gastronomiczny Multi-Kulti.

Pierwszy etap inwestycji – nowoczesny i energooszczędny dworzec kolejowy wraz z poczekalnią i kasami biletowymi – został otwarty w sierpniu br. Otwarcie przestrzeni handlowo-usługowej zaplanowano na 27 października br.

- Na obecnym etapie komercjalizacji większość lokali w Dekadzie Konin ma już najemców. Dzięki odpowiedniemu doborowi marek, bardzo dobrej lokalizacji galerii i zintegrowaniu części handlowo-usługowej z dworcem kolejowym dotrzemy z naszą ofertą nie tylko do mieszkańców Konina, ale także innych miejscowości w regionie. Koncentrujemy się na wprowadzeniu na lokalny rynek skondensowanego tenant mixu, który odpowiada aktualnym preferencjom konsumentów, poszukujących szybkich, komfortowych i ekonomicznych zakupów. Efektem naszej współpracy z najemcami jest szeroka i różnorodna oferta – od artykułów codziennej potrzeby, przez segment beauty, po produkty dla domu. Będzie ona dostępna dla klientów w wygodny sposób – budynek jest jednokondygnacyjny, a wejścia do lokali zostały zaprojektowane bezpośrednio z parkingu, który pomieści ok. 230 samochodów – mówi Aleksander Walczak, prezes zarządu spółki Dekada.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe Dekada Konin to ważna inwestycja dla Konina i jego mieszkańców. Nowoczesny obiekt nie tylko podniesie jakość infrastruktury handlowej w mieście, ale także zasili lokalny rynek nowymi miejscami pracy. Szacowana liczba osób, które mogą znaleźć w nim zatrudnienie, to ok. 200.

W miejski kontekst wpisuje się elewacja budynku od strony torów kolejowych. Znalazła się tam zielona grafika nawiązująca do nowej identyfikacji wizualnej Konina,, jako Miasta, w którym „płynie energia”. Grafika przedstawiająca najważniejsze elementy krajobrazu miasta i regionu.... Powstała we współpracy z Urzędem Miasta i miejskimi oraz regionalnymi przedsiębiorstwami, ... jako niestandardowa promocja miasta Konin.

- Lokalność jest wpisana we wszystkie projekty, które zrealizowaliśmy do tej pory. Od początku działalności spółki Dekada wierzymy w potencjał mniejszych miast regionalnych, które mają wiele do zaoferowania obecnym i przyszłym mieszkańcom. Z perspektywy rynku handlowego stanowią istotny obszar dystrybucji zarówno dla rozwijających się marek regionalnych, jak i ogólnopolskich renomowanych brandów. Naszym celem jest wspieranie rozwoju tych miejscowości i podnoszenie ich konkurencyjności, dlatego poza głównymi działaniami związanymi z funkcją handlową, zakładamy włączanie się w lokalne inicjatywy i współpracę z instytucjami publicznymi. Mam nadzieję, że Dekada Konin stanie się nie tylko komfortowym punktem przesiadkowym i miejscem zakupów, ale także wizytówką miasta – dodaje Aleksander Walczak.

Dekada Konin jest położona w ścisłym centrum miasta, przy ul. Kolejowej. W jej sąsiedztwie znajdują się duże osiedla mieszkaniowe, przystanki komunikacji miejskiej i PKS oraz infrastruktura drogowa łącząca Konin z okolicznymi miejscowościami.

Za realizację projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego Dekada Konin odpowiadają spółki Dekada SA oraz Xcity Investment Sp. z o.o. (należąca do Grupy PKP). Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budrem z Ostrowa Wielkopolskiego. Jej projekt architektoniczny przygotowały pracownie JSK Architekci i Unicorn Architecture. Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.

