Nowe marki wchodzą do Agory Bytom. Wśród nowych najemców jest m.in. Empik, a salony giganta odzieżowego LPP przeszły duże zmiany.

LPP posiadający w Agorze Bytom wszystkie sklepy ze swojego portfolio – Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, odświeża koncepty swoich salonów i powiększa powierzchnie handlowe. W połowie sierpnia po remoncie otwarto Reserved. Salon ma blisko 1 500 mkw. i odnowione wnętrze. Koncept, który zakłada zupełnie nowy układ i sposób ekspozycji produktów, ma sprzyjać zwiększeniu estetycznych doznań zakupowych. Pomysł na aranżację to przede wszystkim jasne barwy i dużo naturalnych materiałów.

Drugim salonem, który otwarto w Agorze Bytom po remoncie, jest House. Sklep podwoił swoją powierzchnię - z prawie 210 mkw. do blisko 400 mkw., a marka zmieniła logotyp. W nowym wnętrzu zainstalowano stylowe meble i ekspozytory, na których pojawiły się produkty z linii Everyday Young Casual, stanowiącej core kolekcji tej marki.

W trakcie remontu jest również salon Cropp. Po otwarciu, które nastąpi w listopadzie 2023, powierzchnia handlowa tego sklepu zwiększy się z 200 mkw. do 450 mkw. Cropp w nowym koncepcie nawiązuje do stylu industrialnego. W salonie wykorzystane zostanie także energooszczędne oświetlenie LED oraz ekspozytory z materiałów pochodzących z recyklingu.

LPP to dla nas bardzo ważny partner, dzięki któremu możemy oferować naszym klientom ciekawą i zróżnicowaną ofertę modową. Rozbudowa salonów tego najemcy, a także otwarcie ich w nowych konceptach, to dodatkowy impuls dla naszej galerii. Efektem naszych wspólnych działań są podpisane umowy najmu dla marek Reserved, Cropp czy House aż do roku 2031 - mówi Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom i podkreśla, że współpraca z LPP jest długofalowa.