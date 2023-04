Duże zmiany w Dealz. Należąca do Pepco Group sieć zapowiedziała, że wszystkie nowe sklepy będzie otwierać w nowym formacie, a już działające zmodernizuje. Do końca 2023 r. Dealz chce mieć ponad 300 sklepów w Polsce, z czego 30% w nowym koncepcie.

Dealz zaprezentował nowy koncept wizualny sklepów.

Zmiany obejmują nowy branding, nawigację i komunikację w sklepach, a także nowe linie produktowe.

Wprowadzone zostaną też m.in. kasy samoobsługowe.

Jako pierwszy nowy wygląd zyskał sklep Dealz działający w Galerii Pestka w Poznaniu. Nowy koncept można zobaczyć także m.in. w Zamościu, Kłodzku, Gorzowie Wielkopolskim oraz we wszystkich nowo otwieranych sklepach Dealz.

Dealz ma w Polsce 200 sklepów.

Zmiany widoczne są już od wejścia do sklepu, m.in. w postaci nowego logo sieci. W sklepie zmieniło się oznakowanie cenowe i kategorii oraz wdrożono nowe technologie komunikacji oferty jak digital signage. W ramach zmian zostało także zmodernizowane sklepowe zaplecze, a w najbliższej przyszłości zostaną wdrożone również kasy samoobsługowe.

- Dealz przechodzi niesamowitą metamorfozę, która dotyczy każdego aspektu, zaczynając od brandingu, poprzez wystrój naszych sklepów, po kluczową dla sieci handlowych ofertę produktową - powiedział Marcin Langowski, CEO w Dealz Poland.

- Chcemy, aby nasze sklepy były jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów, ale także dla pracowników. Już dostajemy pozytywne opinie z ich strony dotyczące wprowadzanych zmian, co jest najlepszym dowodem na to, że podążamy we właściwym kierunku. Wypracowaliśmy model sklepu, który z powodzeniem będzie konkurować zarówno w Polsce, jak i za granicą – dodaje.

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu, a obecnie w Polsce działa już 200 placówek oferujących szeroki asortyment ponad 3500 produktów. Obecnie sieć zatrudnia blisko 2000 pracowników w sklepach i centrali w Polsce.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa Pepco ma obecnie ok. 4000 sklepów w 19 krajach, włączając w to Wielką Brytanię i Irlandię, zatrudniając ok. 43 000 osób.

