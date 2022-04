Duże zmiany w Galerii Rumia

W ramach modernizacji Galerii Rumia rozpoczął się lifting architektoniczny, który zakłada m.in nową elewację, unowocześnienie i odświeżenie wnętrz, nową identyfikację wizualną oraz dostosowanie powierzchni obiektu do aktualnych potrzeb najemców i klientów. Całkowicie wymienione zostaną systemy oświetleniowe w galerii, unowocześnione będą schody ruchome i windy. Widoczną oznaką zmian jest również nowy adres odzwierciedlający faktyczne usytuowanie obiektu. Od teraz, oficjalnie, Galeria Rumia zlokalizowana jest w Rumi przy ulicy Sabata 1.

- Przeprowadzenie zmian zarówno w warstwie wizualnej, jak i dotyczącej oferty oraz samego funkcjonowania są niezbędne. Dążymy do tego, aby Galeria stała się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym klientom niż obecnie, aby była utożsamiana z komfortowymi zakupami oraz przyjemnym spędzaniem czasu wolnego - mówi mówi Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland. - Malownicze otoczenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, bliskość aglomeracji trójmiejskiej, doskonała komunikacja – to atuty, które sprawiają, że Rumia jest atrakcyjnym ośrodkiem dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Jako właściciel dostrzegamy ogromne możliwości inwestycyjne miasta - dodaje.

Galeria Rumia istnieje od 2009 roku. Na trzech poziomach, na prawie 40 tys. mkw. powierzchni użytkowej do dyspozycji klientów znajdować się będzie blisko 80 sklepów, strefa usługowa, gastronomiczna, a także kino. Galeria zapewnia gościom darmowy, wielopoziomowy parking z 460 miejscami postojowymi.

Wśród dotychczasowych najemców Galerii Rumia są m.in.: Biedronka, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, Neonet, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino oraz drogeria Rossmann. Pod koniec kwietnia 2022 r. do tego grona dołączy salon Sinsay, należący do grupy LPP. Dwupoziomowy sklep zajmie ok. 1,7 tys. mkw. powierzchni i będzie jednym z największych salonów odzieżowych tej marki w województwie pomorskim.

- Prowadząc działania rekomercjalizacji staramy się przyciągnąć do Galerii jak najatrakcyjniejszych najemców, aby zapewnić doskonałą ofertę naszym klientom. A tych wciąż, przybywa, szczególnie gdy uwzględnimy fakt powstania w niedalekiej przyszłości 2 dużych osiedli - naprzeciwko naszej Galerii. Jeszcze wiosną otworzy się u nas jedyny w okolicy Małego Trójmiasta sklep marki Action. Powiększone zostaną sklepy Cropp i House. Prowadzimy również zaawansowane rozmowy z kilkoma bardzo znanymi i cenionymi sieciami handlowymi – mówi Jacek Ostwald, Project Manager i współwłaściciel Galerii Rumia.

W połowie 2021 r. nowym właścicielem obiektu została spółka GT. To kolejny, po Parku Handlowym Pszczyna oraz Galerii Tarnobrzeg, efekt współpracy firm PKB Inwest Budowa oraz Master Development Poland. Zarządzanie obiektem powierzono firmie IMV Polska, a za rekomercjalizację odpowiada spółka BOIG.