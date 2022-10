Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych w Polsce odnotowuje nieprzerwany, dwucyfrowy wzrost, a jego wartość przekroczyła już 17 miliardów złotych.

Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych (KEP) w Polsce od kilku lat odnotowuje nieprzerwany, dwucyfrowy wzrost, a jego wartość przekroczyła już 17 miliardów złotych – wynika z najnowszego raportu „Polish CEP Report 2022”, przygotowanego przez Last Mile Experts, 7R oraz agencję doradczą Cushman & Wakefield.

Wśród czynników, które najmocniej wpływają na rozwój segmentu dostaw ostatniej mili eksperci wskazują m.in. na dynamiczny wzrost sektora e-commerce, który stał się jednym z kluczowych kanałów zakupowych dla konsumentów i determinuje wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi.

Już blisko co piąty Polak wszystkie produkty poza spożywcze kupuje w sklepach internetowych. W efekcie całkowita sprzedaż detaliczna za pośrednictwem kanałów e-commerce w Polsce w 2021 r. przekroczyła 100 mld zł i rosła średnio o 28,1 proc. rocznie (CAGR). Intensywny rozwój sektora e commerce wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, wśród których eksperci najczęściej wymieniają efektywność łańcucha dostaw oraz potrzebę dalszego inwestowania w logistykę ostatniej mili, obejmującą m.in. przesyłki kurierskie, ekspresowe oraz pocztowe. Jak wynika z raportu „Polish CEP Report 2022” segment ten już dziś wyceniany jest na ponad 17 miliardów złotych, a według prognoz w ujęciu 2021-2023 roku utrzyma dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno pod względem wolumenu (14,1 proc.), jak i wartości (19,9 proc.).

– Wartość zakupów internetowych dokonywanych przez polskich konsumentów systematycznie rośnie. Od 2019 r. sprzedaż detaliczna online rosła średnio o 28 proc. rocznie. Największy udział odnotowaliśmy w przypadku elektroniki użytkowej, prawie 24 proc. oraz mody, która stanowi 15 proc. zamówień. Z kolei najszybciej rozwijającym się segmentem w 2021 r. był e-grocery ze wzrostem na poziomie ok. 30 proc. – jednak w tym przypadku udział w rynku pozostaje niski i wynosi tylko 4 proc. Równie interesującym obszarem rozwoju jest handel rzeczami używanymi na platformach takich jak Vinted czy OLX – podkreśla Mirek Gral, wiceprezes Last Mile Experts. – Sprzedawcy internetowi oraz przewoźnicy potrzebują wystarczającej pojemności sieci dystrybucyjnych, aby zapewnić terminowe i wygodne dostawy dla konsumentów. Jednym z rozwiązań są dostawy poza domem, które zyskują coraz większą popularność zarówno w kraju, jak i zagranicą – dodaje ekspert.

Według raportu „Polish CEP 2022” liderem rynku, zarówno pod względem wielkości, jak i przychodów jest InPost. Tylko w ciągu ostatniego roku firma urosła o blisko 40 proc., a jej kluczową przewagą konkurencyjną pozostaje największą sieć automatów paczkowych w Europie. Drugie miejsce w rankingu zajmuje DPD, a obie firmy odpowiadają razem za ok. 64 proc. pod względem wolumenu i nieco poniżej 50 proc. pod względem przychodów na rynku KEP.

Dynamiczny wzrost popularności zakupów online sprawił, że w zeszłym roku wolumen wszystkich przesyłek w największej polskiej sieci kurierskiej przekroczył magiczną granicę miliarda, a według prognoz w przyszłym roku zwiększy się o kolejne 31 proc. Co prawda, daleko nam jeszcze do rozwiniętego rynku niemieckiego, który osiąga wyniki czterokrotnie wyższe – mowa o ponad 4,1 miliarda paczek w 2021 roku. Jednak wartość polskiego rynku KEP na poziomie 17 miliardów złotych każe traktować go poważnie i uważnie śledzić kierunki jego rozwoju – podkreśla Damian Kołata, Head of Industrial & Logistics Poland, Head of E-commerce CEE w Cushman & Wakefield.

Z raportu „Polish CEP 2022” wynika, że w najbliższym czasie – mimo kryzysu gospodarczego i napięć na arenie międzynarodowej – intensywny rozwój branż e-commerce oraz KEP utrzyma się na wysokim poziomie. Prognozowany wzrost w ujęciu wartościowym oraz wolumenowym oznacza także konieczność zabezpieczenia przez operatorów oraz e-detalistów odpowiedniego zaplecza magazynowo-logistycznego. W tym kontekście coraz większe znaczenie będą zyskiwać obiekty, wyróżniające się zarówno pod względem technologicznym, jak i zrozumienia potrzeb, a także oczekiwań przyszłych najemców.

– Obecne i spodziewane wzrosty w branży KEP stale napędzają rozwój logistyki miejskiej. Przestrzenie magazynowe znajdujące się w strategicznych lokalizacjach, w obrębie aglomeracji miejskich (City Flex w linii produktowej 7R), znacząco zwiększają efektywność oraz elastyczność operacji logistycznych na etapie dostaw tzw. ostatniej mili, stanowiąc naturalne uzupełnienie dla lokowanych peryferyjnie parków logistycznych Obecnie obiekty dedykowane branży e-commerce stanowią blisko 7,5 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, czyli ponad 30 proc. całkowitej podaży. W porównaniu do stanu z 2019 roku jest to wzrost aż o 84 proc., co wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową – zaznacza Joanna Ociepka-Wojciechowska, Regional Leasing Director w 7R i dodaje, że aspekty takie, jak: atrakcyjna lokalizacja czy łatwy dostęp do strategicznej infrastruktury transportowej to tylko niektóre z wyróżników obiektów 7R. – Oprócz nich oferujemy naszym najemcom zaawansowane technologicznie powierzchnie, które efektywnie wspierają ich biznes oraz pomagają stale poprawiać uzyskiwane wyniki operacyjne, jednocześnie dbając o środowisko – dodaje.

