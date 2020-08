Duży wzrost liczby firm prowadzących sprzedaż na Allegro

27 sie 2020 20:20

W pierwszej połowie 2020 r. liczba firm prowadzących sprzedaż na platformie wzrosła o 14% do 117 tysięcy, a liczba ofert o 21% do 164 milionów. W pierwszym półroczu na Allegro pojawiało się średnio ponad 100 nowych co minutę.