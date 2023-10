Dwa nowe sklepy sieci KIK otwierają się w Jaroszowicach w Małopolsce i Grodzisku Mazowieckim. - Cieszymy się, że nowi klienci będą mogli skorzystać z naszego bogatego asortymentu i zrobić zakupy korzystnie, modnie, z pomysłem - zapewnia marka KiK na oficjalnym profilu KiK Polska na portalu Linkedin.

Każde otwarcie to duże przedsięwzięcie i ogrom pracy, dlatego serdecznie dziękujemy każdej osobie z #teamKiK z kierownikami regionalnymi na czele – Aleksandrą Budą i Łukasz Szczepanik! Bez Was by się to nie udało - cieszy się marka na portalu Linkedin.