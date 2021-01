Dwa nowe supermarkety Eurospar w Bydgoszczy

Placówki prowadzone są przez wieloletniego, niezależnego partnera detalicznego. W obu sklepach dostępny jest bogaty wybór produktów garmażeryjnych przygotowywanych na miejscu oraz piekarnia z wypiekiem pieczywa. Można również skorzystać z ciepłych potraw, przyrządzanych bezpośrednio w sklepach.

- Intensywnie pracujemy nad konwersją sklepów Piotr i Paweł pod markę SPAR – sfinalizowaliśmy już ponad 70 proc. tego procesu. Aktywnie zwiększamy także zasięg naszej sieci, która osiągnęła liczbę 225 placówek. Jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi partnerami detalicznymi, których zachęcamy, aby do nas dołączyli. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w Polsce ma dobre, wieloletnie perspektywy. Od początku założyliśmy, że zwróci się ona w okresie długoterminowym i rozumiemy, jakie koszty musimy ponieść, zanim do tego dojdzie. Ekspansja na tak dużym rynku jak Polska wymaga czasu i odpowiednich zasobów. Polska to dla nas bardzo ważny rynek ze względu na jego potencjał – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów sklepów SPAR jest dla sieci absolutnym priorytetem. Działania podejmowane przez sklepy mają pomóc w spowolnieniu tempa rozprzestrzeniania się wirusa przez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem w trakcie zakupów. SPAR bardzo rygorystycznie pilnuje stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów.

Od początku pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto w sklepach SPAR zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów. Osłony zostały wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby cały czas zachowywać dystans.