Dwa tysiące mkw. dla relaksu. Avenida z nową strefą

Nowoczesny styl, ekologiczne rozwiązania i przestrzeń do spotkań – to wszystko na 2 tys. mkw. powierzchni w Avenidzie Lounge. Nowo powstała strefa chillu w poznańskim centrum handlowym to miejsce do pracy i integracji w zupełnie nowym koncepcie.

Avenida Lounge to zupełnie nowe miejsce na mapie poznańskiego centrum handlowego. Powstała na dwóch poziomach przestrzeń o powierzchni 2 tys. mkw. jest utrzymana w nowoczesnym stylu i najnowszych trendach architektonicznych.

- Strefa relaksu została stworzona z myślą o wszystkich, którzy potrzebują chwili wytchnienia podczas zakupów. Avenida Lounge to nie tylko przestrzeń eventowa, ale przede wszystkim miejsce do pracy, spotkań i odpoczynku. Aranżując ją, zwróciliśmy uwagę na najnowsze trendy w architekturze. Oprócz robiącego wrażenie sufitu z lampek ledowych, imitujących gwieździste niebo i ścian w odcieniach miedzi, zostały zainstalowane duże ledowe ekrany multimedialne, wygodne miejsca do siedzenia, wyłożone miękkimi pufami, a także miejsca coworkingowe z dostępem do prądu. Dla naszych najmłodszych klientów stworzyliśmy nowoczesny plac zabaw. To pierwsze takie miejsce w przestrzeni centrum handlowego w Poznaniu – mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy.

Avenida Lounge to także przestrzeń do rozrywki. W strefie warsztatowej dostępny jest duży pięknie oświetlony drewniany stół. Miejsce to sprzyja grupowym integracjom, organizacji różnego rodzaju wystaw, spotkań, wydarzeń czy warsztatów. Na drugim poziomie znajduje się kolorowy i interaktywny placu zabaw dla dzieci z grami edukacyjnymi, który oświetlają ledowe lampy w kształcie balonów.

W nowej przestrzeni znajdą się również stoiska najemców gastronomicznych, a wśród nich lokal z lodami IceDream, kawiarnia Costa Coffee czy Sushi Point, a także trzy nowocześnie zaaranżowane stoiska pop-up concept z polskimi markami.

Nowa strefa Avenida Lounge znajduje się na poziomie +1 i +2.