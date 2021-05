Dwie nowe marki w Homepark Targówek

Portfolio wzbogaciło się o dwie nowe marki z segmentu wyposażenia wnętrz – Pan Materac i mebi.pl. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Park Handlowy Homepark Targówek na powierzchni 74 545 mkw skupia przede wszystkim specjalistyczne i popularne marki, związane z budowaniem, wykończeniem i aranżacją domu. Dzięki unikatowej formule portfolio, park handlowy oferuje również lubiane przez konsumentów sklepy z różnych branż: modowej, elektronicznej, sportowej czy artykułów pierwszej potrzeby. Na terenie Homepark Targówek działa również przychodnia medyczna, kluby fitness oraz punkty gastronomiczne. Oferta parku stale poszerza się o nowe segmenty, jak również o uznane sklepy z zakresu wyposażenia wnętrz. 8 maja otwarty został salon popularnej marki Pan Materac, który będzie współdzielony z nową marką właściciela sklepów Pan Materac – mebi.pl. Powierzchnia najmu wynosi 531 mkw.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pan Materac to sieć sklepów oferujących najwyższej jakości artykuły związane ze snem – począwszy od materacy, przez stelaże, łóżka, po akcesoria oraz elementy dekoracyjne. Firma współpracuje tylko ze znanymi i cenionymi na polskim rynku producentami. Sprzedaż odbywa się w salonach firmowych oraz online. Atutem sklepów jest fachowe doradztwo, dzięki czemu klienci mają gwarancję wyboru wszystkich elementów wyposażenia sypialni, idealnie dopasowanych do swoich potrzeb, stanu zdrowia oraz wymagań estetycznych. Pan Materac jest obecny na warszawskim rynku od 2017 r.

Mebi.pl to szeroki wybór wysokiej jakości mebli, które zostały zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi trendami we wzornictwie.

- Mamy ogromną przyjemność świętować otwarcie naszego 20. Salonu, tym razem w Homepark Targówek. Wraz z dobrze znaną już na rynku marką Pan Materac uruchamiamy tu również naszą nową markę Mebi.pl. Jest to sklep oferujący unikatowe meble najwyższej jakości. Zależy nam, by klienci przychodząc do nas, mogli urządzić nie tylko sypialnię, ale również salon, czy jadalnię. Tak jak w przypadku Pana Materaca podstawą jest dla nas fachowa wiedza naszych doradców i dążenie do znalezienia najlepszych rozwiązań, zarówno w zakresie wystroju wnętrz jak i komfortu naszych klientów – komentuje Patryk Ustrzycki, prezes marek Pan Materac i Mebi.pl.

- Cieszymy się, że oferta Homepark Targówek stale poszerza się o znane i lubiane sklepy oraz o rynkowe nowości. Nasi Klienci poszukują nie tylko sprawdzonych i uznanych marek, ale przede wszystkim dążą do stworzenia własnych niepowtarzalnych wnętrz. Liczymy więc, że mebi.pl w bardzo krótkim czasie zyska u nas stałe grono zadowolonych klientów – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.