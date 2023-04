Klienci wrocławskiej galerii mają powody do radości, ponieważ dwóch nowych najemców właśnie dołączyło do Galerii Dominikańskiej.

Marka biżuteryjna Nemes oferuje pozłacane wyroby z eleganckiej stali szlachetnej, które są dostępne w jej nowym lokalu na poziomie 0 w pobliżu salonu Rituals. Z kolei salon fryzjerski Broadway, którego lokalizacje znajdują się również w CH Magnolia Park, CH Borek i na pl. Teatralnym 8, zapewnia usługi fryzjerskie dla kobiet i mężczyzn.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której właścicielem jest Atrium European Real Estate Limited, to jedno z największych centrów handlowych w regionie. Oprócz nowych najemców, w galerii znajdują się sklepy takie jak Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar, które oferują szeroki wybór produktów dla klientów.

