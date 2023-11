Medicine i WELL Wólczanka, dotychczasowi najemcy Galerii Wisła są dostępni w nowych lokalizacjach.

Galerii Wisła jest po dwóch przeprowadzkach.

Zmiany dotyczą modowej mapy płockiej galerii.

Nowe sklepy w Galerii Wisła mają Medicine i WELL Wólczanka.

Galerii Wisła pochwaliła się w mediach społecznościowych wnętrzem nowych sklepów. W płockim obiekcie przeprowadzili się Medicine i WELL Wólczanka. Obie marki to propozycje z polskimi ofertami.

Pod szyld WELL Wólczanka dostępna jest oferta dla młodszego klienta. Ofertę energiczną i radosną, z jakością charakterystyczną dla Wólczanki. Vistula retail Group skupia w sobie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek branży modowej z wieloletnimi tradycjami. Grupa dywersyfikuje działalność biznesową, skupiając się na 2 filarach działalności: w segmencie odzieżowym i jubilerskim. VRG posiada mocną bazę omnichannel: ponad 500 sklepów stacjonarnych i 5 własnych e-sklepów.

Medicine to marka z modą od polskich projektantów. Marka do współpracy często zaprasza znanych artystów, którzy tworzą unikalne, limitowane kolekcje. Sieć ma prawie sto sklepów w Polsce, prowadzi też sprzedaż na zagranicznych rynkach i przez internet.

Klienci galerii Wisła mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na czterech kondygnacjach. Dzięki połączeniu szerokiej oferty handlowej z funkcją rozrywkową galeria jest także doskonałym miejscem rodzinnego wypoczynku lub spotkań z przyjaciółmi w kinie, kręgielni, kawiarniach i restauracjach.

Powierzchnia całkowita obiektu to 54 tys. mkw., z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 tys. mkw. W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, Eurospar, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, New Yorker, Ochnik, Wittchen, Medicine, Unisono, Venezia, Vistula, Wólczanka, Giacomo Conti, Monnari. Goście mają do swojej dyspozycji 540 miejsc parkingowych. Galerią Wisła zarządza MVGM.

